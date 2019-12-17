На данный момент компьютеризировано только 40% больниц, - Гончарук

Премьер будет контролировать выполнение в регионах обязательств по медреформе.

На данный момент компьютеризировано только 40% больниц, - Гончарук
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что на сегодня в Украине компьютеризировано только 40% больниц. Глава государства поручил главам областных госадминистраций до 31 января 2020 года обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений в регионах.

Об этом премьер заявил у себя в телеграме.

"У областей есть еще месяц для завершения подготовки медучреждений ко второму звену реформы. До 31 января 2020 года главы ОГА должны обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений у себя в областях. Сейчас компьютеризировано лишь 40% больниц. Это катастрофически мало", - написал он.

При этом премьер уточнил, что будет контролировать выполнение в регионах обязательств по медреформе.

"Реализация медреформы - на моем контроле. Мы введем четкие показатели эффективности для всех руководителей областей и будем контролировать их выполнение", - подчеркнул Гончарук.

Напомним, 27 ноября Кабмин утвердил программу медгарантий, согласно с которой получение всех основных медуслуг для детей и взрослых будет бесплатным. В частности, государство будет оплачивать помощь в связи с родами и лечение детей до 16 лет.

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