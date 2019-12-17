Суд назначил экс-нардепу Ищенко меру пресечения в виде личного обязательства

Она будет действовать до 6 февраля 2020 года.

Высший антикоррупционный суд назначил экс-нардепу от БПП Валерию Ищенко меру пресечения в виде личного обязательства. Его подозревают в завладении 20 млн гривен и покушении на завладение еще 44 млн предприятия "Укрзализнычпостач" - филиала "Укрзализныци". Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на материалы суда.

Эта мера пресечения будет действовать до 6 февраля 2020 года. Бывший нардеп обязан прибывать в НАБУ по первому требованию, сообщать детективам, прокурорам или суду о смене места жительства, не выезжать за пределы города, в котором он зарегистрирован, живет или находится без разрешения суда, прокурора или детективов.

Помимо этого, он обязан воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми в этом уголовном производстве; воздерживаться от посещения любых помещений, принадлежащих акционерному обществу "Укрзализныця", кроме железнодорожных вокзалов; сдать на хранение детективам бюро свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд.

Если Ищенко не будет выполнять эти требования, суд может выбрать другую, более жесткую меру пресечения.

Напомним, 20 ноября Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование по делу бывшего народного депутата Валерия Ищенко.

По версии следствия, в 2015 году к народному депутату обратился частный предприниматель с просьбой помочь наладить поставку "Укрзализныце" метизной продукции по завышенной цене. Депутат согласился и привлек к схеме своего финансового советника. Он также обратился к внештатному советнику главы Администрации президента, чтобы тот повлиял на должностных лиц "Укрзализнычпостача" (закупочное подразделение УЗ).

В итоге частная компания выиграла в конкурсных торгах и подписала договор на поставку продукции по цене, которые почти в два раза превышали среднерыночные. "Укрзализныця" получила имущественный ущерб на сумму больше 20 млн гривен.