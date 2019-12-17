Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент приостановил голодовку, объявленную 10 декабря. Об этом он сказал 17 декабря на пресс-конференции в Киеве , передает "Крым.Реалии".

«В воскресенье (15 декабря) блаженнейший митрополит Епифаний просил приостановить голодовку. Я не могу пойти против воли блаженнейшего и я пообещал, что я приостановлю голодовку. Но на время. Если я увижу, что вопрос не будет решаться, тогда я продолжу это голодание. И я не буду смотреть ни на чьи обещания, потому что 6 лет обещаний и лживых заявлений от правительства», – отметил архиепископ Климент.

Он подчеркнул, что 18 декабря украинское правительство должно предоставить первые результаты, которые помогут решить ряд вопросов с крымской епархией. Климент отметил, что на этой неделе состоялись встречи с министром по делам ветеранов Оксаной Колядой, которая дала определенные поручения профильным министерствам до среды подготовить предложения для решения вопросов по Крыму.

Напомним, изначально Климент начал голодовку в связи с затягиванием решения вопроса передачи здания кафедрального храма святых Владимира и Ольги в Симферополе Крымской епархии в собственность ПЦУ.

В ноябре архиепископ Климент передал письмо Путину с просьбой не уничтожать украинскую православную церковь в Крыму. «В письме я описал проблему, которая есть. И просил решить три вопроса. Первый вопрос – это вопрос регистрации, второй – вопрос сохранения храма, и третий вопрос о том, чтобы за нами осталось все то, что было у украинской громады до 2014 года. Я просил, чтобы Путин дал соответствующее поручение Аксенову, и тот принял решение», - сообщал архиепископ.