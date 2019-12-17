Телеканал республиканцев назвал Луценко "героем, бившимся на восточном фронте"

Вышел документальный фильм Руди Джулиани.

Телеканал республиканцев назвал Луценко "героем, бившимся на восточном фронте"
Фото: One America News Network

Американский консервативный телеканал One America News опубликовал расследование, которое, по его мнению, должен разоблачить коррупцию семьи Байденов в Украине и доказать несостоятельность обвинений для импичмента Дональда Трампа.

Фильм базируется на встречах адвоката Трампа Руди Джулиани с бывшими генеральными прокурорами Виктором Шокином и Юрием Луценко, а также народным депутатом Андреем Деркачом. Другие американские СМИ раньше назвали эти встречи Джулиани "сомнительными".

В одном из эпизодов репортер Шанель Рион, представляя Луценко американскому зрителю, описывает его как "героя в определенных кругах".

"Луценко бился на восточном фронте вместе с женой и сыновьями, встречая роSSийские танки и защищая суверенитет Украины", - говорится в сюжете.

Напомним, что в 2014 году Луценко был советником и.о. президента Александра Турчинова и президента Петра Порошенко.

В конце того же года был избран в Верховную Раду по списку "Блока Петра Порошенко".

С 12 мая 2016 года по 29 августа 2019 года занимал пост генерального прокурора Украины.

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