Телеканал республиканцев назвал Луценко "героем, бившимся на восточном фронте"
Вышел документальный фильм Руди Джулиани.
Американский консервативный телеканал One America News опубликовал расследование, которое, по его мнению, должен разоблачить коррупцию семьи Байденов в Украине и доказать несостоятельность обвинений для импичмента Дональда Трампа.
Фильм базируется на встречах адвоката Трампа Руди Джулиани с бывшими генеральными прокурорами Виктором Шокином и Юрием Луценко, а также народным депутатом Андреем Деркачом. Другие американские СМИ раньше назвали эти встречи Джулиани "сомнительными".
В одном из эпизодов репортер Шанель Рион, представляя Луценко американскому зрителю, описывает его как "героя в определенных кругах".
"Луценко бился на восточном фронте вместе с женой и сыновьями, встречая роSSийские танки и защищая суверенитет Украины", - говорится в сюжете.
Напомним, что в 2014 году Луценко был советником и.о. президента Александра Турчинова и президента Петра Порошенко.
В конце того же года был избран в Верховную Раду по списку "Блока Петра Порошенко".
С 12 мая 2016 года по 29 августа 2019 года занимал пост генерального прокурора Украины.