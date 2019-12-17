В Киеве приговорили двоих руководителей экстремистской структуры

Фигуранты признали свою вину, сотрудничали со следствием и получили условный срок.

В Киеве приговорили к условному сроку двоих руководителей незаконного объединения "Украинская народная (национальная) армия", которые планировали захват админзданий и диверсии во время предвыборной кампании 2019 года. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Деятельность группировки координировали из-за границы.

Оперативники спецслужбы установили, что они планировали и готовились к захвату административных помещений органов государственной власти, покушениям на жизнь государственных деятелей во время проведения предвыборной кампании.

Они также рассматривали возможность проведения диверсий на объектах критической инфраструктуры. Преступления злоумышленники планировали осуществить по всей территории Украины.

Во время следственных действий в январе-марте 2019 года у участников незаконной организации обнаружили 2 противотанковых гранатомета, 1,5 кг взрывчатки, 2 самодельных взрывных устройства, 7 единиц автоматического и полуавтоматического оружия, 9 пистолетов и револьверов различных систем, более 3000 боеприпасов. Злоумышленники также хранили армейские средства наблюдения и связи, тактическое снаряжение.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Сейчас вступил в силу приговор Святошинского районного суда города Киева, решением которого два руководителя объединения признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 3 ст. 109(свержение конституционного строя), ч. 2, ст. 263, ч. 4 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.

Во время судебного разбирательства оба фигуранта дела признали свою вину, сотрудничали со следствием и получили условные сроки наказания.

Напомним, СБУ предотвратила контрабанду в РФ комплектующих к военно-транспортным самолетам Ан-72 и Ан-74. Груз должен был поступить в РоSSию через третьи страны. Во время проведения спецоперации в зоне таможенного поста аэропорта «Киев», а также обысков на складах и по месту жительства фигурантов в Киеве, правоохранители изъяли комплектующие к боевым самолетам, таможенную и техническую документацию, которая доказывает планирование противоправных поставок.

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