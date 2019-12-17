КС признал конституционным уменьшение количества нардепов – СМИ

Законопроект предусматривает сокращение с 450 до 300 парламентариев.

КС признал конституционным уменьшение количества нардепов – СМИ
Фото: Диана Буцко

Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект об уменьшении количества народных депутатов. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на источник в суде.

"Конституционный суд указал на противоречия с другими нормами Конституции относительно непрерывности власти, но в целом вывод относительно этого законопроекта позитивный", - сообщил источник.

Напомним, в августе Владимир Зеленский предложил Верховной Раде сократить количество депутатов с 450 до 300 человек. Он внес соответствующий законопроект на рассмотрение парламента 29 августа.

Согласно с ним, конституционный состав Верховной Рады - 300 депутатов, а не 450.

3 сентября Верховная Рада направила в Конституционный Суд законопроект №1017, который предполагает сокращение количества депутатов с 450 до 300. За это проголосовали 258 депутатов.

Порядок внесения изменений в Конституцию предусматривает голосования на двух сессиях. В первом чтении законопроект должен быть одобрен простым большинством (226 народных депутатов) и на одной из следующих очередных сессий принят не менее чем 300 голосами.

Если документ будет окончательно утвержден, сокращение количества депутатов будет касаться следующего созыва.



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