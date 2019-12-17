Экс-нардепу объявили подозрение в злоупотреблении властью

Он получал компенсацию за проживание в отеле, хотя имел жилье в столице.

Экс-нардепу объявили подозрение в злоупотреблении властью
Дмитрий Колесников
Фото: opposition.org.ua

Народному депутату VIII созыва объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, в результате которого он незаконно получил 738, 74 тысяч гривен компенсации из госбюджета. Об это говорится на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

С декабря 2014 по октябрь 2018 бывший парламентарий получал компенсацию за проживание в номере отеля "Киев", заявив, что не имеет жилья в столице.

"Но следствием установлено, что у народного избранника было свое жилье в столице и он осознанно скрыл этот факт. Бывшему депутату инкриминируется преступление, предусмотренное ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", - пояснили в САП.

Санкции статьи предусматривают лишение воли от трех до шести лет с запретом на некоторую деятельность и должности и штрафом от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов граждан (8500 или 17 000 гривен).

В САП не раскрыли имя подозреваемого бывшего нардепа, однако "Українські новини" со ссылкой на собственные источники в НАБУ сообщили, что это - Дмитрий Колесников из "Оппозиционного блока".

Напомним, в августе 2018 172 нардепа VIII созыва, из которых 21 имеют жилье в Киеве или окрестностях, получили компенсацию на общую сумму 3,5 млн гривен.

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