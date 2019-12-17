"Нацкорпус" дважды подрался с полицией возле Верховной Рады, есть пострадавшие (обновлено)

Первая потасовка произошла возле гостиницы "Киев", вторая - у парламента.

Фото: Lb.ua

Представители "Национального корпуса" дважды подрались с сотрудниками Национальной полиции, которые помешали проезду агитмашины к Верховной Раде и проносу палаток.

Первая потасовка произошла около 11:30 на Липской улице возле гостиницы "Киев".

Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Камнем разбили окно в гостинице Киев
Фото: Lb.ua
Камнем разбили окно в гостинице Киев
Фото: Lb.ua

Полицейских били дубинками и забрызгивали газом, из-за чего некоторым пришлось промывать глаза.

В ходе потасовки под газ попали некоторые журналисты.

Также у журналистки "Громадського" Виктории Рощиной выбили из рук телефон, когда она на русском языке попросила у участников стычки объяснить, что происходит. Один из представителей "Нацкорпуса" на украинском ответил: "Я вас не розумію", после чего телефон был выбит другим человеком.

Наші журналісти постраждали під час сутичок «Нацкорпусу» з силовиками біля готелю «Київ» pic.twitter.com/YhiVVTEdUh

— hromadske (@HromadskeUA) December 17, 2019

Обновление 13:35. По данным Национальной полиции, в результате столкновения пострадали несколько ее сотрудников.

"Вопреки анонсированной организаторами мирной акции отдельные участники мероприятий пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Правоохранители остановили граждан и начали проводить с ними профилактическую беседу... но митингующие начали с полицейскими потасовку, которая переросла в драку", - говорится в заявлении.

Двоих полицейских пришлось госпитализировать, одного активного участника драки забрали в отделение полиции.

Полиция попросила организаторов и участников акций соблюдать требования законодательства и не нарушать общественный порядок.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Обновление 13:53. Около 13:45 произошла вторая, более серьезная драка, когда протестующие попробовали установить военную палатку на проезжей части улицы Грушевского.

Полицейские не дали этого сделать и конфисковали ее.

Националисты начали бросаться камнями, в ответ на что сотрудники правоохранительных органов пустили в ход дубинки. Есть пострадавшие, минимум одного человека с места побоища забрали врачи "скорой помощи".

Напомним, что возле Верховной Рады проходит акция против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения. "Национальный корпус" поддерживает протесты.

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