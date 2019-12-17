В 10 областях Украины аграрии снова перекрыли дороги, протестуя против продажи земли

В Киеве участники акции пришли на Банковую.

Фото: facebook.com/agrarna.rada.ua

В Киеве , а также в 10 областях Украины - Херсонской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской областях - проходят акции против отмены моратория на продажу земли.

Об этом сообщает "Всеукраїнська Аграрна Рада".

Протестующие перекрывают дороги и призывают провести земельную реформу "в интересах всех украинцев, а не только олигархов".

Основные требования участников акций протеста - запретить продажу земли сельхозназначения иностранцам и кардинально уменьшить ее концентрацию в одних руках - до 5 тыс. га.

Фото: facebook.com/agrarna.rada.ua

Фото: facebook.com/agrarna.rada.ua

"Предложенный к принятию во втором чтении законопроект №2178-10 позволяет концентрировать в одних руках сверхбольшие массивы земли - до 210 тыс. га, что выгодно только агрохолдингам", - заявляют организаторы акции.

В Киеве акция проходит возле здания Верховной Рады, передает корреспондент LB.ua. Участники пришли с плакатами: "Нет продаже земли иностранцам", а также "Президент, не допусти продажи земли олигархам".

Правительственный квартал перекрыт для движения транспорта. На месте дежурят правоохранители.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: Анна Стешенко

Напомним, 11 ноября по Украине прошла аналогичная акция против отмены моратория. Ее участники перекрывали дороги, скандируя: "Нет распродаже Украины". Акции прошли в 13 областях.

13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения. Законопроект меняет редакцию статьи 130 Земельного кодекса о приобретении права собственности на землю сельскохозяйственного назначения. Это право будет у граждан Украины, украинских юридических лиц, территориальных общин и государства. Ограничения по концентрации земли были установлены на уровне 35% в пределах ОТГ, 8% в пределах области, 0,5% (около 200 тыс. га) в пределах государства.

В законопроекте прописан переходный период до 1 января 2024 года, во время которого юрлица, бенефициарами которых являются иностранцы, лица без гражданства, иностранные государства не смогут приобретать в собственность земли сельхозназначения.

Президент Владимир Зеленский обещал, что продажа земли иностранцам будет вынесена на всеукраинский референдум. Это собираются прописать в законопроекте ко второму чтению.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее сообщил, что до конца года парламент не успеет рассмотреть закон во втором чтении. При этом во фракции считают, что мораторий на продажу земли все равно продолжит действовать.