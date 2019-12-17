Аграрный комитет Рады собрался в закрытом режиме

Депутаты рассмотрят поправки к законопроекту о рынке земли ко второму чтению.

Аграрный комитет Рады собрался в закрытом режиме
Фото: LB.ua

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил аграрному Комитету собраться на внеочередное заседание для продолжения рассмотрения поправок к законопроекту о рынке земли ко второму чтению.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Как рассказал член Комитета и нардеп "Батькивщины" Вадим Ивченко, заседание будет закрытым - прессу на него не пускают.

Депутаты должны была продолжить заседание в 13:00, после перерыва. Однако, из-за блокирования трибуны и президиума, был объявлен перерыв - до 16:00, а Разумков поручил провести заседание Комитета.

В перерыве парламентариям разослали ключевые правки к законопроекту о земле.

Напомним, 13 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения. Законопроект меняет редакцию ст.130 Земельного кодекса о приобретении права собственности на землю сельскохозяйственного назначения. Это право будет у граждан Украины, украинских юридических лиц, территориальных общин и государства. Ограничения по концентрации земли были установлены на уровне 35% в пределах ОТГ, 8% в пределах области, 0,5% (около 200 тыс. га) в пределах государства.

В законопроекте прописан переходный период - до 1 января 2024 года - во время которого юрлица, бенефициарами которых являются иностранцы, лица без гражданства, иностранные государства не смогут приобретать в собственность земли сельхозназначения.

Президент Владимир Зеленский обещал, что продажа земли иностранцам будет вынесена на всеукраинский референдум. Это собираются прописать в законопроекте ко второму чтению.

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