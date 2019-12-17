Украина и Азербайджан поддержали друг друга в вопросах Карабаха и Крыма

Зеленский и Алиев заявили о неизменности позиций.

?Украина и Азербайджан поддержали друг друга в вопросах Карабаха и Крыма
Фото: president.az

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах в Баку подтвердили неизменность официальной позиции двух стран по Нагорному Карабаху и Крыму.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

"Важная тема сегодняшней беседы - это обеспечение региональной и национальной безопасности. Прежде всего речь идет о войне на востоке Украины и нагорно-карабахском конфликте. Мы неизменно поддерживаем друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности наших государств в рамках международно признанных границ. Мы продолжим совместную работу в этом направлении как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций", - заявил Зеленский на брифинге в Баку.

Местные СМИ отдельно подчеркнули, что президент Украины начал свою речь с приветствия на азербайджанском языке.

Напомним, что Азербайджан многократно и на самом высоком уровне выражал поддержку территориальной целостности Украины с учетом Крыма.

Украина в свою очередь постоянно напоминает, что безусловно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах и не собирается признавать Нагорно-Карабахскую республику. на была провозглашена в сентябре 1991 года. В декабре того же года состоялся референдум о независимости. Мировое сообщество не признало результаты референдума и провозглашение Нагорного Карабаха отдельным государством.

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