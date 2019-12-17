За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий ВСУ

Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.

За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий ВСУ
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фйесбуке.

"Противник обстрелял наши подразделения из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано четыре обстрела: вблизи Верхнеторецкого - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия; возле шахты Бутовка - из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе населенного пункта Павлополь - из минометов калибра 82 мм; неподалеку Широкино - из 82 мм минометов было выпущено 10 мин.

Один обстрел произошел в районе ответственности группировки "Север" - в районе Крымского - из минометов калибра 82 мм было выпущено 20 мин.

С начала текущих суток боевики один раз обстреляли позиции ВСУ - в районе Новолуганского.

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко выразил надежду, что перемирие в зоне боевых действия Луганской и Донецкой областей будет установлено 20-21 декабря. Кроме того, 9 декабря в Париже "нормандская четверка" договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех" до конца года, а также о разведении еще в трех точках.

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