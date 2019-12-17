Секретариат Энергосообщества одобрил сертификацию нового оператора ГТС Украины

Сделан один из последних шагов для анбандлинга.

Секретариат Энергосообщества одобрил сертификацию нового оператора ГТС Украины
Фото: utg.ua

Секретариат Энергетического сообщества одобрил сертификацию нового оператора газотранспортной системы Украины.

Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Сегодня Секретариат Энергетического сообщества сделал финальный шаг со своей стороны и согласовал сертификацию ООО «Оператор ГТС Украины» как оператора нашей газотранспортной системы", - написал Коболев в фейсбуке.

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", которое сейчас является 100%-ной дочкой "Укртрансгаза" (входит в группу "Нафтогаза"), с нового года перейдет в управление компании "Магистральные газопроводы Украины". Процесс отделения газотранспортной системы из состава "Нафтогаза", или анбандлинг, - обязательное условие для подписания нового транзитного контракта с "Газпромом".

22 ноября компания прошла предварительную сертификацию. Крайний срок для принятия финального решения о сертификации и установления тарифов на транспортировку газа - 26 декабря.

"После финальных решений НКРЭКУ оператор будет полностью готов к работе. С 1 января 2020 года он получит в управление от государства украинскую ГТС, а мы передадим эту компанию в собственность Магистральных газопроводов Украины, которые на 100% принадлежат Министерству финансов. Таким образом, анбандлинг будет завершен, и на украинском рынке заработает новый независимый оператор ГТС", - заявил Коболев.

"На очередном раунде транзитных переговоров, который состоится послезавтра в Берлине, роSSийская сторона уже не сможет подвергать сомнению способность Украины быстро завершить анбандлинг и перейти на европейские правила работы", - добавил он.

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