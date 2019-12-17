Рада приняла обновленную редакцию закона о признании "Пласта" после вето Зеленского

"Пластовое движение" признали одним из направлений внешкольного образования.

Рада приняла обновленную редакцию закона о признании "Пласта" после вето Зеленского
Фото: пресс-служба президента

Верховная Рада ввела финансирование Национальной скаутской организации Украины "Пласт" и признала "пластовое (скаутское) движение" одним из основных направлений внешкольного образования.

За соответствующий законопроект №0976 с предложениями президента Владимира Зеленского за основу и в целом проголосовали 316 депутатов при минимально необходимых 226, передают "Українські Новини".

Согласно документу, "пластовое направление" признается одним из основных во внешкольном образовании.

Запрещается вмешательства органов государственной власти и местного самоуправления, их служебных и должностных лиц в деятельность скаутских общественных объединений, кроме случаев, предусмотренных Конституцией и законами. Также предусмотрена материальная, финансовая, информационная, консультационная поддержка деятельности пластовых, скаутских общественных объединений органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

При утверждении государственного и местных бюджетов могут предусматриваться расходы на поддержку программ, проектов, направленных на достижение пластовой, скаутской образовательной (учебной) программы.

Кроме этого, запрещается изменение целевого назначения объектов инфраструктуры, предоставленных местными органами госвласти в пользование пластовым, скаутским организациям, без согласия Министерства культуры, молодежи и спорта, если такое изменение прекратит использование указанных объектов для неформального и информального образования детей и молодежи.

Напомним, в мае Верховная Рада признала "пластовое (скаутское) движение" одним из основных направлений внешкольного образования и ввела его госфинансирование. В июне закон был передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому, но он его ветировал.

3 октября Рада направила закон на доработку.

"Пласт" - это национальная скаутская молодежная организация. В Украине пластуны также распространяют Вифлеемский Огонь в госучреждения, больницы, детские дома, передают диаспоре в разных странах, а также Украинским военным на передовую.

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