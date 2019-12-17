Еврокомиссия назвала дату следующих переговоров по транзиту газа через Украину

Европейская комиссия назвала дату следующей трехсторонней встречи по транзиту газа через Украину. Очередной раунд газовых переговоров состоится в Брюсселе 19 декабря, сообщил во вторник вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

"С нетерпением ожидаю следующего раунда трехсторонних переговоров на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря. Пришло время послать позитивный сигнал рынкам и потребителям", - говорится в твиттере Шевчовича.

Напомним, что с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и роSSийским "Газпромом".

19 сентября 2019 года в Брюсселе состоялись газовые консультации в трехстороннем формате (Украина, Еврокомиссия и РоSSия) о возможности подписания нового контракта. Украина рассчитывает, что это будет новый 10-летний договор с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год.

В то же время в "Нафтогазе" донедавна были скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года. В последние недели наметился некоторый прогресс в переговорах, и президент Владимир Зеленский заявил о возможности среднесрочного транзитного договора.