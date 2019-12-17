"Нацкорпус" подрался с полицией возле Верховной Рады

Представители "Национального корпуса" подрались с сотрудниками Национальной полиции, которые помешали проезду агитмашины к Верховной Раде и проносу палаток.

Потасовка произошла на Липской улице возле гостиницы " Киев ".

Фото: Lb.ua

Полицейских били дубинками и забрызгивали газом, из-за чего некоторым пришлось промывать глаза.

Напомним, что возле Верховной Рады проходит акция против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения. "Национальный корпус" поддерживает протесты.