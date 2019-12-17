"Нацкорпус" подрался с полицией возле Верховной Рады

Потасовка произошла на Липской улице возле гостиницы "Киев".

Представители "Национального корпуса" подрались с сотрудниками Национальной полиции, которые помешали проезду агитмашины к Верховной Раде и проносу палаток.

Потасовка произошла на Липской улице возле гостиницы "Киев".

Фото: Lb.ua

Полицейских били дубинками и забрызгивали газом, из-за чего некоторым пришлось промывать глаза.

Напомним, что возле Верховной Рады проходит акция против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения. "Национальный корпус" поддерживает протесты.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТОУкраинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО
ВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемыхВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемых
Полковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУПолковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУ
Зеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дняЗеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дня
Во время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предметВо время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предмет
Блок рекламы


Похожие новости
На сайте Рады появился текст законопроекта Зеленского о децентрализацииНа сайте Рады появился текст законопроекта Зеленского о децентрализации
"Зрады нет", - Аваков о переговорах Зеленского с фюрером РФ"Зрады нет", - Аваков о переговорах Зеленского с фюрером РФ
Разумков о риске роспуска Рады: президент мог просто шутитьРазумков о риске роспуска Рады: президент мог просто шутить
Предприниматели устроили возле Рады пикет против закона о кассовых аппаратахПредприниматели устроили возле Рады пикет против закона о кассовых аппаратах
Члены комитета Рады по нацбезопасности посетят участок разведения сил в Петровском и БогдановкеЧлены комитета Рады по нацбезопасности посетят участок разведения сил в Петровском и Богдановке
Возле дома главы харьковского облсовета взорвали автомобильВозле дома главы харьковского облсовета взорвали автомобиль
Труба: 114 дел Майдана распределят между ГБР, НАБУ, Нацполицией и СБУТруба: 114 дел Майдана распределят между ГБР, НАБУ, Нацполицией и СБУ
Пограничники ранили трех человек возле границы с МолдовойПограничники ранили трех человек возле границы с Молдовой
Комитет Рады поддержал отмену обязательной публикации законов в "Урядовом курьере"Комитет Рады поддержал отмену обязательной публикации законов в "Урядовом курьере"
Оккупанты устроили 10 подрывов на участке отвода войск возле ПетровскогоОккупанты устроили 10 подрывов на участке отвода войск возле Петровского
Последние новости
Подгружаем последние новости