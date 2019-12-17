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2019-12-17
"Нацкорпус" подрался с полицией возле Верховной Рады
Потасовка произошла на Липской улице возле гостиницы "Киев".
Представители "Национального корпуса" подрались с сотрудниками Национальной полиции, которые помешали проезду агитмашины к Верховной Раде и проносу палаток.
Потасовка произошла на Липской улице возле гостиницы "Киев".
Фото: Lb.ua
Полицейских били дубинками и забрызгивали газом, из-за чего некоторым пришлось промывать глаза.
Напомним, что возле Верховной Рады проходит акция против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения. "Национальный корпус" поддерживает протесты.