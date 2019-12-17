Украина и Азербайджан договорились о условиях ведения бизнеса и защите информации

Соответствующие документы подписали министры иностранных дел.

Украина и Азербайджан договорились о условиях ведения бизнеса и защите информации
Владимир Зеленский и Ильхам Алиев
Фото: president.gov.ua

В рамках официального визита президента Владимира Зеленского в Баку, Украина и Азербайджан подписали украинско-азербайджанские двусторонние документы, в частности об условиях ведения бизнеса и защите информации. Об этом сообщает пресс-центр президента Украины.

"Соглашение о сотрудничестве в сфере регулирования условий ведения бизнеса между Государственной регуляторной службой Украины и Министерством экономики Азербайджанской Республики подписали министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В свою очередь Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Специальная служба государственной охраны Азербайджана договорились об организации линии межгосударственной правительственной связи между Киевом и Баку.

Кроме того, в ходе визита между украинской Одессой и азербайджанской Гянджей, а также между украинским Трускавцом и азербайджанской Губой были подписаны протоколы о намерениях торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.

В телеграме Зеленского также отмечается, что Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор, будет изучать возможность для его расширения.

"Мы договорились изучить возможности его расширения. Это важно для диверсификации поставок газа европейским потребителям", - сказано в сообщении Зеленского.

Президент также отметил, что нужно использовать уникальный транзитный потенциал стран и развивать инфраструктуру для этого.

Напомним, сегодня утром, 17 декабря в Баку состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Предыдущий президент Украины Петр Порошенко летал в Азербайджан с официальным визитом в июле 2016 год.

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