Неизвестный сообщил в полицию о "колонне техники со взрывчаткой" на трассе Киев-Одесса

За прошедшие сутки в полицию Киевской области поступило два анонимных сообщения о заминировании международного аэропорта "Борисполь", а также о якобы движении колонны техники со взрывчаткой по трассе "Киев-Одесса" в сторону столицы.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Отмечается, что оба сообщения оказались ложными.

"Почти ежедневно поступают подобные анонимные заявления о взрывных устройствах в торговых центрах, поездах, транспорте, культурных и образовательных учреждениях, больницах и т. д. На каждое из таких сообщений полиция реагирует соответствующим образом: проводится эвакуация людей, для осмотра места событий привлекают взрывотехнические и кинологические подразделения, совместно с правоохранителями работают сотрудники ГосЧС и медики. Иногда такие отработки объектов создают определенные неудобства, но мы просим отнестись с пониманием к таким мерам", - отметили в полиции.

Правоохранители подчеркивают, что и в дальнейшем будут отрабатывать все подобные сообщения для обеспечения безопасности граждан.

Фото: kv.npu.gov.ua

"Всего с начала года области поступило 170 сообщений о "заминировании" объектов. Было открыто 54 уголовных производства по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК", - добавили в областной полиции.

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, ранее Служба безопасности сообщила, что заблокировала "ботоферму", которая рассылала сообщения о "минировании".

Согласно законодательству, заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности наказывается лишением свободы сроком от двух до шести лет.