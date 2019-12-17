Детский омбудсмен Кулеба рассказал о состоянии пострадавших в ДТП

Все остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба рассказал о состоянии пострадавших в аварии 24 ноября.

По его словам, все они остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше, передает Интерфакс-Украина.

"Слава Богу, в этой страшной аварии все остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше. Водителю автобуса, Вадиму, о состоянии которого я беспокоился с самого начала, была оказана вся необходимая помощь, он уже через неделю после аварии вернулся к работе", - сказал Кулеба.

Кулеба отметил, что у его младшего сына имеются некоторые повреждения костей и сейчас он уже восстанавливается дома. Больше всего пострадал старший сын Кулебы, который до сих пор в больнице и еще требует лечения.

"Врачи говорят, что несмотря на положительную динамику, его выздоровление и дальнейшая реабилитация - это длительный процесс", - рассказал он.

Детский омбудсмен отметил, что сам он физически чувствует себя уже лучше, но "поврежденные ребра каждый день напоминают об этом страшном событии".

Напомним, уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями 24 ноября попал в аварию. На записях ДТП видно, что Кулеба попытался пересечь оживленную трассу на красный свет и подставил автомобиль под удар справа. В результате столкновения микроавтобуса и автомобиля пострадали четыре человека, среди которых Николай Кулеба и двое сыновей - 19-ти и 10-ти лет, а также водитель микроавтобуса.