Детский омбудсмен Кулеба рассказал о состоянии пострадавших в ДТП

Все остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше.

Детский омбудсмен Кулеба рассказал о состоянии пострадавших в ДТП
Фото: kievvlast.com.ua

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба рассказал о состоянии пострадавших в аварии 24 ноября.

По его словам, все они остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше, передает Интерфакс-Украина.

"Слава Богу, в этой страшной аварии все остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше. Водителю автобуса, Вадиму, о состоянии которого я беспокоился с самого начала, была оказана вся необходимая помощь, он уже через неделю после аварии вернулся к работе", - сказал Кулеба.

Кулеба отметил, что у его младшего сына имеются некоторые повреждения костей и сейчас он уже восстанавливается дома. Больше всего пострадал старший сын Кулебы, который до сих пор в больнице и еще требует лечения.

"Врачи говорят, что несмотря на положительную динамику, его выздоровление и дальнейшая реабилитация - это длительный процесс", - рассказал он.

Детский омбудсмен отметил, что сам он физически чувствует себя уже лучше, но "поврежденные ребра каждый день напоминают об этом страшном событии".

Напомним, уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями 24 ноября попал в аварию. На записях ДТП видно, что Кулеба попытался пересечь оживленную трассу на красный свет и подставил автомобиль под удар справа. В результате столкновения микроавтобуса и автомобиля пострадали четыре человека, среди которых Николай Кулеба и двое сыновей - 19-ти и 10-ти лет, а также водитель микроавтобуса.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТОУкраинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО
ВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемыхВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемых
Полковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУПолковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУ
Зеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дняЗеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дня
Во время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предметВо время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предмет
Блок рекламы


Похожие новости
Дубилет рассказал о недовольстве министров и их замов размером зарплатДубилет рассказал о недовольстве министров и их замов размером зарплат
Кулеба в Вашингтоне рассказал о подготовке встречи Трампа и ЗеленскогоКулеба в Вашингтоне рассказал о подготовке встречи Трампа и Зеленского
Полиция рассказала, как вышла на убийц ШереметаПолиция рассказала, как вышла на убийц Шеремета
Порошенко рассказал, почему "ЕС" поддержала продление закона об особом статусе ДонбассаПорошенко рассказал, почему "ЕС" поддержала продление закона об особом статусе Донбасса
В Украине не будут закрывать СМИ, выходящие не на украинском языке, - языковой омбудсменВ Украине не будут закрывать СМИ, выходящие не на украинском языке, - языковой омбудсмен
Гончарук рассказал о встрече с крупнейшими украинскими бизнесменамиГончарук рассказал о встрече с крупнейшими украинскими бизнесменами
Зеленский рассказал, чего ожидает от "нормандской встречи"Зеленский рассказал, чего ожидает от "нормандской встречи"
Труба рассказал, сколько времени его прослушивалиТруба рассказал, сколько времени его прослушивали
Кабмин назначил "языкового омбудсмена"Кабмин назначил "языкового омбудсмена"
Сын детского омбудсмена Кулебы после ДТП находится в медикаментозной комеСын детского омбудсмена Кулебы после ДТП находится в медикаментозной коме
Последние новости
Подгружаем последние новости