Глава МВД Эстонии назвал финского премьера "продавщицей"
Керсти Кальюлайд попросила финского коллегу принести свои извинения Санне Марин.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд извинилась перед Финляндией после того, как министр внутренних дел Эстонии назвал нового премьер-министра Финляндии - самого молодого в мире главу правительства - продавщицей и поставил под сомнение ее способность управлять северной страной.
Кальюлайд попросила президента Финляндии Саули Ниинисто принести свои извинения Санне Марин и ее правительству, пишет Reuters.
Сообщается, что 70-летний Март Хельме, министр внутренних дел Эстонии и лидер популистской ультраправой партии "Экре", в воскресенье высмеял 34-летнюю премьер-министра Финляндии Санну Марин и ее правительство, в котором четверо из пяти лидеров коалиции - женщины моложе 35 лет.
"Теперь мы видим, как одна продавщица стала премьер-министром и как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также присоединились к кабинету", - сказал Хельме в радио-ток-шоу своей партии.
Ранее Санна Марин рассказала, что росла в неблагополучной семье, работала кассиром, прежде чем учиться в университете и начать политическую карьеру.
"Я очень горжусь Финляндией. Здесь ребенок из бедной семьи может учиться и достигать своих жизненных целей. Кассир может стать даже премьер-министром", - написала Марин в Twitter.
Хельме, бывший посол Эстонии в РоSSии, известен своими откровенными заявлениями. Лидер оппозиции Эстонии Кая Каллас заявила, что оппозиция организует голосование за недоверие в парламенте, если Хельме не подаст в отставку после его комментариев о новых лидерах Финляндии. Предыдущие такие попытки не увенчались успехом.