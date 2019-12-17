Риффмастер из СИЗО поблагодарил мать Шеремета "за то, что она не хочет, чтобы страдали невиновные люди"

Антоненко заявил о своей невиновности.

Риффмастер из СИЗО поблагодарил мать Шеремета "за то, что она не хочет, чтобы страдали невиновные люди"
Фото: LB.ua

Арестованный 14 декабря главный подозреваемый в деле об убийстве Шеремета Андрея Антоненко (Риффмастер) передал из СИЗО письмо, в котором поблагодарил всех за поддержку и опроверг свою причастность к убийству журналиста.

Фотокопию письма опубликовала в фейсбуке директор группы Riffmaster Полина Иванова.

Также Андрей Антоненко, которого следствие считает организатором убийства Шеремета, передал матери белорусского журналиста слова благодарности за ее позицию.

"Я благодарю мать Павла Шеремета за то, что она не хочет, чтобы страдали невинные люди", - написал он.

Фото: .facebook.com/Поліна Іванова

Антоненко заявил, что не виновен в убийстве Шеремета.

"Я не причастен к убийству Павла Шеремета и ни в чем не виноват, что бы ни говорили люди сверху. Это все ложь! Полная. И с первой буквы", - добавил Антоненко.

Ранее журналисты Слідство.Інфо обнародовали расследование, в котором говорится, что выводы специалистов, проводивших экспертизу в деле Шеремета, противоречат друг другу.

12 декабря были задержаны музыкант Андрей Антоненко (Риффмастер), волонтер и детский врач Юлия Кузьменко и контрактница Яна Дугарь - всех их подозревают в убийстве Шеремета, которое произошло в 2016 году. По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства.

13 декабря Дугарь избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. Юлию Кузьменко суд постановил взять под стражу на тот же срок.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТОУкраинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО
ВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемыхВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемых
Полковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУПолковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУ
Зеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дняЗеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дня
Во время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предметВо время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предмет
Блок рекламы


Похожие новости
Выводы специалистов, проводивших экспертизу в деле Шеремета, противоречат друг другу, - Слідство.ІнфоВыводы специалистов, проводивших экспертизу в деле Шеремета, противоречат друг другу, - Слідство.Інфо
Адвокату подозреваемой в деле об убийстве Шеремета не дают ознакомиться с материаламиАдвокату подозреваемой в деле об убийстве Шеремета не дают ознакомиться с материалами
Полиция заявила, что обыски в квартире Мухарского не связаны с убийством ШереметаПолиция заявила, что обыски в квартире Мухарского не связаны с убийством Шеремета
Суд арестовал главного подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Андрея АнтоненкоСуд арестовал главного подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Андрея Антоненко
Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию КузьменкоСуд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко
В МВД объяснили, почему ветераны "Пума" и "Буча" не стали подозреваемыми по делу ШереметаВ МВД объяснили, почему ветераны "Пума" и "Буча" не стали подозреваемыми по делу Шеремета
Суд отправил под домашний арест подозреваемую в убийстве Шеремета Яну Дугарь (обновлено)Суд отправил под домашний арест подозреваемую в убийстве Шеремета Яну Дугарь (обновлено)
Полиция ночью обыскала дом волонтеров Акастеловых по делу об убийстве ШереметаПолиция ночью обыскала дом волонтеров Акастеловых по делу об убийстве Шеремета
Обнародован текст подозрения подозреваемым в убийстве ШереметаОбнародован текст подозрения подозреваемым в убийстве Шеремета
Нардеп заявила об алиби у одной из фигуранток дела об убийстве ШереметаНардеп заявила об алиби у одной из фигуранток дела об убийстве Шеремета
Последние новости
Подгружаем последние новости