В "Слуге народа" поддержали референдум о продаже земли иностранцам

Порог концентрации земли в одних руках будет уменьшен в 10 раз.

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Фото: newzz.in.ua

Иностранцы не смогут покупать землю, пока решение об этом не будет принято на всеукраинском референдуме. Такое решение принято на заседании фракции "Слуга народа" 16 декабря.

Об этом сообщила народный депутат, заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Сегодня наше заседание фракции проходило с одним вопросом повестки дня - введение рынка земли. Дискуссии продолжаются. Но не о том нужен он или нет, а о параметрах функционирования рынка. А значит, мы очень близко подошли к оптимальному решению, которое больше всего подойдет Украине. А именно: комитет по вопросам аграрной и земельной политики финализирует формулировки по поводу того, что иностранцы не смогут покупать землю, пока решение об этом не будет принято на всеукраинском референдуме", - написала она в фейсбуке.

Нардеп отметила, что речь идет о концентрации земли в одних руках не более 10-20 тысяч гектаров.

"Что касается концентрации земли в одних руках, порог будет значительно уменьшен. Разговоры идут о цифре 10-20 тысяч гектаров, что в десять раз меньше, чем было предложено в первом чтении", - рассказала Кравчук.

Кравчук уверена, что необходимо исключить возможность спекуляции с перепродажей земли.

"Говорили о том, что нужно исключить спекуляции с перепродажей земли в первые годы, после открытия рынка. Для этого вводятся специальные предохранители. Потому что люди должны зарабатывать не на продаже земли, а на продукции, выращенной на ней", - подытожила нардеп.

Напомним, 13 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения. Законопроект меняет редакцию статьи 130 Земельного кодекса о приобретении права собственности на землю сельскохозяйственного назначения. Это право будет у граждан Украины, украинских юридических лиц, территориальных общин и государства.

Ограничения по концентрации земли были установлены на уровне 35% в пределах ОТГ, 8% в пределах области, 0,5% (около 200 тыс. га) в пределах государства.

В законопроекте прописан переходный период до 1 января 2024 года, во время которого юрлица, бенефициарами которых являются иностранцы, лица без гражданства, иностранные государства не смогут приобретать в собственность земли сельхозназначения.

Президент Владимир Зеленский обещал, что продажа земли иностранцам будет вынесена на всеукраинский референдум. Это собираются прописать в законопроекте ко второму чтению.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что до конца года парламент не успеет рассмотреть закон во втором чтении.

При этом во фракции считают, что мораторий на продажу земли все равно продолжит действовать.

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