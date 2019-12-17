"Квартал 95" "извинился" за Гонтареву

Номер войдет в новогодний выпуск студии.

"Квартал 95" "извинился" за Гонтареву
Фото: shlyahta.com.ua

Студия "Квартал 95" подготовила новый номер, посвященный экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Фрагмент новогоднего выпуска "Квартала" опубликовала в фейсбуке пресс-секретарь фракции "Слуги народа" Юлия Палийчук.

Она отметила, что "Квартал 95" якобы извинился за Гонтареву.

На самом деле "кварталовцы" обещают собрать деньги на карточку Дельта банка и построить Гонтаревой новую дачу вместо сгоревшей.

Евгений Кошевой просит Гонтареву простить "лысого парня во имя сына и отца, пресвятая погорелица".

Далее кварталовцы "Валерии Алексеевне" передали пламенный привет и добавили, что "украинский политик должен прожить свою жизнь так, чтобы потом было не стыдно смотреть в глаза своим коллегам в Лондоне".

Напомним, что 19 октября была обнародована запись концерта "Квартала", в котором Евгений Кошевой с хором имени Верьовки спел песню "Горіла хата палала, в Лондоні жінка плакала" о сгоревшем доме бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.

После того как ролик вызвал резонанс в соцсетях и СМИ, руководитель хора имени Веревки Коринец рассказал, что хор часто работает по контрактам, а в этот раз "95 Квартал" заплатил им 30 тыс. гривен за выступление. При этом Коринец признал, что знал полный текст песни. Он также заявил, что решение о выступлении принимал он сам, а не коллектив, и что он должен извиниться перед Гонтаревой.

"Квартал", в свою очередь заявил, что "имеет полное право на юмор и сатиру" и продолжит заниматься своим делом и поднял на смех министра культуры Владимира Бородянского и министра экономики Тимофея Милованова, которые раскритиковали номер.

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