КСУ признал неконституционным назначение Зеленским глав ГБР и НАБУ, - СМИ

Текст решения суда будет обнародован 17 декабря.

КСУ признал неконституционным назначение Зеленским глав ГБР и НАБУ, - СМИ
Фото: Конституційний Суд України

Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект о закреплении в Конституции права президента назначать глав Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в суде.

По его словам, суд 16 декабря вынес два заключения по направленным законопроектам.

Согласно одному заключению, законопроект о назначении президентом Украины глав ГБР и НАБУ не соответствует ст. 157 и 158 Конституции.

Текст решения суда будет обнародован 17 декабря.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада направила на рассмотрение в Конституционного суда законопроект Владимира Зеленского, которым предлагается закрепить за президентом полномочия по назначению руководителей НАБУ и ГБР. За направление документа в КСУ проголосовали 282 нардепа. Соответствующий проект закона Зеленский внес в парламент 29 августа.

Законопроектом предлагалось прописать в статье 106 Конституции Украины два новых подпункта: президент Украины создает НАБУ, назначает на должность и увольняет с должностей директора НАБУ и ГБР; президент Украины создает независимые регуляторные органы, которые осуществляют регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах; а также назначает их состав.

Ранее КСУ забраковал законопроект Зеленского о дополнительных омбудсменах.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТОУкраинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО
ВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемыхВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемых
Полковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУПолковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУ
Зеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дняЗеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дня
Во время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предметВо время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предмет
Блок рекламы


Похожие новости
Экс-боец белорусского "эскадрона смерти" признался в убийствах оппозиционеровЭкс-боец белорусского "эскадрона смерти" признался в убийствах оппозиционеров
Столар возглавил киевскую ячейку партии МедведчукаСтолар возглавил киевскую ячейку партии Медведчука
Украина больше не будет блокировать эксгумацию польских захоронений, - глава Института нацпамятиУкраина больше не будет блокировать эксгумацию польских захоронений, - глава Института нацпамяти
Новый глава Института нацпамяти назвал свои главные задачиНовый глава Института нацпамяти назвал свои главные задачи
Пристайко подтвердил агреман США на назначение Ельченко послом Украины в ШтатахПристайко подтвердил агреман США на назначение Ельченко послом Украины в Штатах
Конкурсная комиссия выбрала прокурора Новикова главой НАПК (обновлено)Конкурсная комиссия выбрала прокурора Новикова главой НАПК (обновлено)
Порошенко назвал получение Томоса главным событием своей жизниПорошенко назвал получение Томоса главным событием своей жизни
ВАКС обязал НАБУ открыть дело относительно Трубы из-за записей разговоров в его кабинете, - адвокатВАКС обязал НАБУ открыть дело относительно Трубы из-за записей разговоров в его кабинете, - адвокат
Суд арестовал главного подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Андрея АнтоненкоСуд арестовал главного подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Андрея Антоненко
Зеленский назначил нового главу департамента кибербезопасности СБУЗеленский назначил нового главу департамента кибербезопасности СБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости