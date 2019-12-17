Выводы специалистов, проводивших экспертизу в деле Шеремета, противоречат друг другу, - Слідство.Інфо

Исследование британского эксперта вообще ставит под сомнение результаты расследования.

Выводы четырех экспертов, которые проводили экспертизу в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, противоречат друг другу.

Об этом говорится в расследовании Слідство.Інфо.

"Полиция задержала трех подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Основной довод правоохранителей - экспертиза. Она якобы доказывает, что подозреваемые и лица, зафиксированные на камерах наблюдения, - одни и те же люди. Мы тщательно изучили эту экспертизу и обнаружили: выводы специалистов противоречат друг другу. Более того - исследование британского эксперта, на авторитет которого ссылается Аваков, вообще ставит под сомнение результаты расследования. Однако, эта экспертиза вообще не вошла в финальный отчет полиции", - говорится на фейсбук-странице редакции.

В расследовании отмечается, что главным доказательством причастности задержанных в деле Шеремета Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко являются результаты проведенных психологической и портретной экспертизы, и криминалистический анализ ходьбы. Экспертиза проводилась тремя украинскими экспертами Юрием Ирхиным, Андреем Семенцом и Екатериной Педько, а также британцем Иваном Бирчем.

"Четверо экспертов подписали выводы, которые противоречат друг другу: психологическая экспертиза говорит, что люди на видео идентичны, портретная экспертиза не может назвать их идентичными, экспертиза ходы считает доказательства "условно-достаточными", - говорится в расследовании.

Также отмечается, что Бирч проводил ранее еще одно исследование ходьбы по запросу украинских правоохранителей. Согласно этой экспертизе, Бирч считает, что все женщины, причастные к убийству и зафиксированы на видео, могут быть одним лицом.

Сходство "разведчицы" (по версии полиции, это Яна Дугарь) с женщиной, которая закладывала взрывчатку (это якобы детский врач Юлия Кузьменко), Бирч оценил как "умеренные доказательства в подтверждение".

Аналогичную оценку эксперт дал, анализируя сходство женщины, которая закладывала взрывчатку, с той, которая утром эту взрывчатку приводила в действие. При этом "разведчицу" и ту, что подрывала журналиста утром, Бирч считает еще более похожими и пишет о том, что доказательства того, что это один и тот же человек - "умеренно весомые". При этом полиция задержала по подозрению в организации взрыва двоих женщин.

Фото: Слідство.Інфо

Стоит отметить, что результаты этого исследования не упоминались украинскими правоохранителями во время брифинга о результатах расследования дела об убийстве Шеремета.

Выдержки из похожих экспертиз относительно других подозреваемых были процитированы во время судебных заседаний или озвучены их адвокатами.

В частности, портретная экспертиза в отношении подозреваемого Андрея Антоненко не смогла идентифицировать Антоненко и мужчину, который был с женщиной во время подкладывания взрывчатки, как одного человека.

"Криминалистический анализ ходьбы обеспечивает достаточные доказательства того, что Лицо 1 в исследуемых кадрах является Лицом 2 (вероятно, Антоненко) на эталонных кадрах наблюдения", - зачитал адвокат подозреваемого Станислав Кулик фрагмент заключения.

Адвокат Яны Дугарь озвучивал информацию о том, что экспертиза (вероятно, портретная) идентифицировала Дугарь и "женщину-разведчицу" как одного человека. Проводились другие экспертизы - психологическая и портретная - относительно военной медсестры, пока неизвестно.

Напомним, в ночь на 14 декабря Печерский суд Киева арестовал на 2 месяца главного подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Андрея Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета.

13 декабря суд арестовал Юлию Кузьменко на два месяца без права на залог.

Дугарь избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года.

Ранее адвокат Юлии Кузьменко Владислав Добош сообщил, что ему не дают ознакомиться с материалами уголовного производства.