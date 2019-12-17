Франция поддержала изменение Минских договоренностей

В РФ считают, что Минские договоренности должны оставаться неизменными.

Франция поддержала изменение Минских договоренностей
Этьен де Понсен
Фото: Etienne de Poncins (@EdePoncins)/Twitter

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что Минские договоренности по урегулированию ситуации на востоке Украины требуют прояснения и дополнительной интерпретации.

Об этом он заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Я повторюсь: минские соглашения остаются базой, на которой мы работаем. Пока нет лучшего документа, который бы наметил нам этот, возможно, узкий путь к прекращению конфликта и возвращению к миру в этой части Европы. В то же время по определенным аспектам минские договоренности требуют прояснения, дополнительной интерпретации. Не все в них прописано точно с точки зрения этапности и остается пространство для того, чтобы достичь большей точности в некоторых деталях практической реализации этих договоренностей", - сказал дирломат.

При этом посол подчеркнул, что пожелания таких уточнений, адаптации или дополнительных интерпретаций могут исходить не только от Украины, а от любой из сторон, и они могут быть получены именно в рамках политического процесса.

"Минские договоренности намечают нам финальную цель - мирное возвращение Донбасса в состав Украины. А каким именно будет путь к этой цели - это будет определяться непосредственно в рамках переговоров, работы дипломатов", - пояснил де Понсен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский хочет изменить Минские соглашения в части контроля над границей, поскольку "передача украинской государственной границы после выборов - это не наша позиция".

Президент РоSSии Владимир Путин заявил, что изменение одного пункта может потянуть за собой изменение и других. В связи с этим он исключил возможность изменения Минских соглашений.

Спикер роSSийского президента Дмитрий Песков заявил, что изменение Минских соглашений возможно только в случае совместной работы Киева с "ДНР" и "ЛНР".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТОУкраинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО
ВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемыхВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемых
Полковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУПолковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУ
Зеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дняЗеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дня
Во время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предметВо время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предмет
Блок рекламы


Похожие новости
Корниенко: изменение Конституции в части децентрализации может затянуться до осениКорниенко: изменение Конституции в части децентрализации может затянуться до осени
Песков озвучил условие изменения Минских соглашенийПесков озвучил условие изменения Минских соглашений
На "нормандской встрече" РоSSия отвергла возможность изменений Минских соглашений, но они необходимы, - ПристайкоНа "нормандской встрече" РоSSия отвергла возможность изменений Минских соглашений, но они необходимы, - Пристайко
Изменение Минских соглашений станет поводом "долгого анализа" между "нормандской четверкой", - ПесковИзменение Минских соглашений станет поводом "долгого анализа" между "нормандской четверкой", - Песков
Порошенко рассказал, почему "ЕС" поддержала продление закона об особом статусе ДонбассаПорошенко рассказал, почему "ЕС" поддержала продление закона об особом статусе Донбасса
Президент Литвы призвал РоSSию к выполнению минских договоренностейПрезидент Литвы призвал РоSSию к выполнению минских договоренностей
"Сначала скажите, куда вы пойдете", - Порошенко о заявлении Пристайко о выходе из Минских соглашений
Пристайко не исключил выход Украины из Минских соглашенийПристайко не исключил выход Украины из Минских соглашений
Рада поддержала запрет пластиковых пакетовРада поддержала запрет пластиковых пакетов
В "Голосе" считают, что Украина должна выйти из Минских соглашенийВ "Голосе" считают, что Украина должна выйти из Минских соглашений
Последние новости
Подгружаем последние новости