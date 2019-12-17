Франция поддержала изменение Минских договоренностей

В РФ считают, что Минские договоренности должны оставаться неизменными.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что Минские договоренности по урегулированию ситуации на востоке Украины требуют прояснения и дополнительной интерпретации.

Об этом он заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Я повторюсь: минские соглашения остаются базой, на которой мы работаем. Пока нет лучшего документа, который бы наметил нам этот, возможно, узкий путь к прекращению конфликта и возвращению к миру в этой части Европы. В то же время по определенным аспектам минские договоренности требуют прояснения, дополнительной интерпретации. Не все в них прописано точно с точки зрения этапности и остается пространство для того, чтобы достичь большей точности в некоторых деталях практической реализации этих договоренностей", - сказал дирломат.

При этом посол подчеркнул, что пожелания таких уточнений, адаптации или дополнительных интерпретаций могут исходить не только от Украины, а от любой из сторон, и они могут быть получены именно в рамках политического процесса.

"Минские договоренности намечают нам финальную цель - мирное возвращение Донбасса в состав Украины. А каким именно будет путь к этой цели - это будет определяться непосредственно в рамках переговоров, работы дипломатов", - пояснил де Понсен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский хочет изменить Минские соглашения в части контроля над границей, поскольку "передача украинской государственной границы после выборов - это не наша позиция".

Президент РоSSии Владимир Путин заявил, что изменение одного пункта может потянуть за собой изменение и других. В связи с этим он исключил возможность изменения Минских соглашений.