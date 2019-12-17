Порошенко внес 19 млн гривен для освобождения подозреваемого по делу о бронежилетах генерала Марченко

Семья Порошенко внесла 19 млн гривен из 20 млн залога, необходимого для освобождения киборга генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого по делу бронежилетов.

В ходе благотворительной акции, объявленной общественными активистами в поддержку Марченко, за три дня более три тысячи активистов собрали более миллиона гривен, остальную часть необходимой суммы внесли Петр и Марина Порошенко, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Кто-то ожидал, что в условиях тотального террора, организованного против волонтеров, добровольцев, наших воинов, защитивших Украину против роSSийской агрессии, имена которых навсегда вписаны в историю Украины, нас сломают. Но мы не дадим им ни единого шанса нас сломать. Потому что правда с нами, Господь с нами", - подчеркнул Петр Порошенко.

Во время благотворительного концерта группы Ot Vinta он сообщил, что марафон по сбору средств начали три дня назад, поскольку до этого генерал Марченко отказался выходить под залог, пока его подчиненные находились в СИЗО .

"Есть святые вещи. Есть ДАП, есть имя «киборг». Их ничего не остановило. Так же, как дрогнула рука в ГБР, когда они подписывали возбуждение дела по Марусе Звиробий, по Федине. По морякам, которые пошли Керченским проливом. Или по моему приказу на контрнаступление, в результате которого украинская армия, добровольцы, волонтеры освободили две трети оккупированного Донбасса", - отметил Порошенко.

Петр Порошенко убежден, что главная цель преследований против патриотов - это попытка переписать героическую историю Украины последних 5 лет. "Потому что им не нравится эта история. А их настоящий мир - это реваншизм, путинизм, за волосы возвращение нашей Украины в кремлевское стойло. И сегодня мы здесь занимаемся не только освобождением Марченко. Мы защищаем Украину от попытки оболгать воинов, навязать другие ценности и обмануть людей", - отметил он.

Порошенко также сообщил, что обстоятельства так называемого "дела Марченко", хорошо известны, и они свидетельствуют, что в них нет состава преступления.

Он сообщил, что после того, как невиновность генерала Марченко будет доказана и залог вернется, эти средства будут потрачены на поддержку армии.

Напомним, 5 ноября следователи объявили подозрение пятерым должностным лицам Министерства обороны в рамках расследования факта закупки некачественных бронежилетов для Минобороны. 11 ноября Печерский суд Киева арестовал на 60 дней с правом внесения 76 млн гривен залога начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко. Позже суд снизил сумму залога до 20 миллионов.

11 декабря Апелляционный суд отпустил одного из подозреваемых по делу о закупке бронежилетов Сергея Почтаренко.