Адвокату подозреваемой в деле об убийстве Шеремета не дают ознакомиться с материалами

Следователь должен немедленно дать возможность ознакомится с материалами дела.

Адвокату подозреваемой в деле об убийстве Шеремета не дают ознакомиться с материалами
Фото: Lb.ua

Адвокату подозреваемой в деле об убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко Владиславу Добошу не дают доступ к материалам дела. Об этом адвокат сообщил LB.ua.

По его словам, сегодня в 10 часов он подал в Министерство внутренних дел ходатайство, чтобы ознакомится с материалами дела, но до сих пор ему не предоставили такой возможности.

"Они говорят, что их нет... Старшего следователя Василия Бирко и его помощника Анджея Подоляка", - сказал адвокат.

На вопрос, сколько времени предусмотрено, чтобы дать возможность ознакомится с материалами дела, он сказал: "Немедленно".

"Для брифинга они нашли 45 следователей, а теперь "их нет". Я буду писать жалобы на следователей... Для нас ценная каждая минута, поскольку люди сидят в СИЗО", - сказал он и добавил, что будет приходить каждый день.

Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал подозреваемую в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - врача и волонтера Юлию Кузьменко.

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