В Буковеле появилась патрульная полиция

Первое подразделение в Карпатах состоит из 18 человек.

В Буковеле появилась патрульная полиция
Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Патрульная полиция Украины открыла станцию, которая будет обслуживать карпатское село Поляница и горнолыжный курорт Буковель.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

"Курорт Буковель посещает более полутора миллиона туристов, значительная часть которых проживает в населенном пункте Поляница. Там, где есть такое большое количество граждан, должен быть и полицейский, который будет оказывать помощь гражданам. Поэтому Национальная полиция и Департамент патрульной полиции приняли решение об открытии здесь полицейской станции", - сказал первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий.

В патрульной полиции Буковеля будут работать 18 человек. Одна смена - два экипажа и двое сотрудников на станции.

Напомним, что по состоянию на начало 2019 года недокомплект в 36 подразделениях патрульной полиции превышал 3 тысячи человек.

Патрульная полиция есть во всех областных центрах Украины (кроме оккупированных Россией), Измаиле, Ковеле, Кривом Роге, Умани, Кременчуге, Мелитополе, Сарнах, Краматорске, Славянске, Мариуполе, Лисичанске, Северодонецке, Рубежном, Борисполе, Белой Церкви, селе Чайка (пригород Киева).

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