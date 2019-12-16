Милованов опроверг сообщения о своей отставке

"Мне работа нравится. Я буду и дальше делать реформы".

Милованов опроверг сообщения о своей отставке
Тимофей Милованов
Фото: latifundist.com

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов опроверг появившуюся в СМИ информацию о свей отставке.

Об этом он заявил в видеообращении в фейсбуке.

"Про отставку. Тут говорят, что я подал в отставку - это ложь. Мне работа нравится. Я буду и дальше делать реформы", - сказал Милованов.

Он также подчеркнул, что высокие зарплаты должны быть у всех украинцев.

"Про зарплаты. Зарплаты должны быть у всех высокими - по всей Украине. И пенсии тоже. Я сделаю для этого все и верю, что у нас получится", - добавил министр.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что Милованов, а также министр юстиции Денис Малюська якобы подали заявление об отставке из-за низкой зарплаты. Малюська при этом заявил, что "держит интригу".

Напомним, в ноябре Милованов заявил, что Минэкономики заложило в макроэкономическом прогнозе рост средней заработной платы в 2020 году на 17%, до 12497 гривен, а в 2022 году на 50%, до 16047 гривен.

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