?Украина больше не будет блокировать эксгумацию польских захоронений, - глава Института нацпамяти

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что Украина больше не будет препятствовать эксгумациям польских захоронений.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Прямой".

"По блокированию эксгумаций захоронений, я считаю, что такое больше не повторится, потому что это вопрос гуманизма и общечеловеческого уважения. Мы не будем со своей стороны препятствовать и, думаю, что Польша также не будет препятствовать таким процессам. Если такие факты будут происходить, то тут надо привлекать международных посредников, но думаю, что таких фактов больше не будет", - сказал Дробович.

При этом он подчеркнул, что вандализм недопустим с любой стороны.

"Акты вандализма - это обычно провокации. И всем хорошо известно, где сидят конечные бенефициары этих провокаций. Поэтому мы хотим в сотрудничестве с правоохранителями показывать этих людей, чтобы было понятно, что это не хулиганство, а умышленные попытки распространить вражду между народами", - пояснил Дробович.

Также он заявил о готовности Киева "пойти на сотрудничество во всем, что лежит в плоскости исторических фактов, а не исторических оценок".

"Я бы хотел, чтобы наконец, был выпущен совместный украинско-польский учебник. Я думаю, мы его создадим, так или иначе, с участием Института нацпамяти Польши , или без него", - добавил Дробович.

Напомним, в 2017 году УИНП инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в связи с актами вандализма относительно памятников и памятных знаков на украинских могилах в Польше , в том числе демонтажем украинского памятника в с.Грушовичи под Пшемыслем.

В декабре 2017 года президент Петр Порошенко проводил переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой по этому поводу. На ней была достигнута договоренность о необходимости снять мораторий на эксгумацию поляков, но этого так и не было сделано.