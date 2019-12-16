Украинские пограничники не пустили в страну сотрудника роSSийского телеканала "НТВ" Алексея Чеботарева.

Об этом сообщается на сайте роSSийского телеканала.

"Третьему по счету корреспонденту НТВ было отказано во въезде. На этот раз в Незалежную не пустили Алексея Чеботарёва. Он не смог подтвердить цель своего визита", - говорится в сообщении.

Ранее был запрещен въезд другим сотрудникам телеканала. 13 декабря пропагандист Сергей Савин сообщил, что он прилетел в Киев утром и пошел на пограничный контроль. Пограничники вернули ему документы и вручили ему отказ в пересечении госграницы.

14 декабря пограничники задержали в аэропорту "Борисполь" журналистку роSSийского телеканала НТВ Александру Тонких, которая ранее посещала аннексированный Крым с нарушением украинского законодательства. Ей также отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на три года.

Напомним, накануне роSSийские пропагандисты телеканала "Звезда" похвастались репортажем с Майдана Незалежности. Однако оказалось, что граждане РФ пересекли границу как обычные иностранцы.

9 декабря на пресс-конференции в Париже после переговоров в "нормандском формате" президент Владимир Зеленский, реагируя на вопрос роSSийских журналистов, заявил: "Вы приезжайте, я вам лично покажу. Только чтобы реально. Не так, как ваши, там товарищ Соловьев - весело рассказывает в Москве, что происходит - а я всегда говорю, а вы приезжайте прямо, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли Бриони, или что там, ни запачкаете".