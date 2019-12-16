На Донбассе ранен украинский военный

Боевики 6 раз нарушили "тишину" с начала суток.

На Донбассе ранен украинский военный
Фото: Макс Левин

В зоне боевых действий на Донбассе с начала суток 15 декабря вооруженные формирования РоSSийской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, информирует пресс-центр ООС в вечерней сводке.

"Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Все шесть обстрелов позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Луганского и Крымского; дважды у Крымского; в районе хутора Вильный; рядом со Светлодарском и вблизи Зайцево.

Как сообщалось, в пятницу, 14 декабря, боевики на Донбассе восемь раз открывали огонь, в результате чего погиб 21-летний нацгвардеец Сергей Михальчук, еще двое бойцов ООС получили ранения.

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