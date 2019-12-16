Джулиани: экс-генпрокурор Шокин был дважды отравлен и едва не умер

Адвокат Трампа заявил, что добыл эту информацию во время своего визита в Украину.

Джулиани: экс-генпрокурор Шокин был дважды отравлен и едва не умер
Виктор Шокин
Фото: LB.ua

Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что бывший украинский генпрокурор Виктор Шокин якобы был дважды отравлен и чуть не умер. Соответствующую информацию он разместил в своем Twitter.

По его словам, покушения на Шокина происходили из-за его работы и якобы могут быть связаны с информацией о возможных преступлениях экс-вице президента США Джо Байдена и его сына Хантера через компанию Burisma.

"У Шокина есть документы, доказывающие отмывание денег Байденами и Burisma. Был уволен из-за угрозы вице-президента США Байдена не выделить $1 млрд жизненно важной помощи. Медицинские записи Шокина свидетельствуют: он был отравлен, дважды доведен до смерти, однако выздоровел. Если это станет известно, то в Украине полетит очень много голов", - сообщил Джулиани.

Он также заявил, что собрал доказательства того, что президент Трамп не делал попыток надавить на своего украинского коллегу Владимира Зеленского и заставить его инициировать расследование против Байденов в Украине.

"После сотен часов и месяцев исследований я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду, что стоит за этим импичментом, и показывает, что Дональд Трамп не совершал правонарушений", - заявил Джулиани.

Witness Viktor Shokin:

Holds doc’s proving money laundering by Burisma & Biden’s.

Fired due to VP Biden’s threat not to release $1B in vital US aid.

Shokin’s med records show he was poisoned, died twice, and was revived.

Lots of heads will roll in Ukraine if this opens up. pic.twitter.com/1W1OgkumXA

— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 15, 2019

По словам личного адвоката Трампа, у Шокина есть документы, которые подтверждают причастность Байденов к коррупции в компании Burisma.

Напомним, Джулиани посетил Европу, "чтобы получить информацию, которая должна скомпрометировать позицию демократов в процессе импичмента".

В Будапеште личный адвокат Трампа встретился с бывшим генпрокурором Юрием Луценко.

В Киеве он имел встречи с действующими депутатами Рады Александром Дубинским и Андреем Деркачем, а также с бывшим сотрудником посольства Украины в США Андреем Телиженко и недавно уволенным прокурором Константином Куликом.

Американские СМИ писали, что список людей, с которыми виделся Джулиани, довольно сомнительный. Журналисты обратили внимание на то, что большинство этих должностных лиц так или иначе связаны с коррупцией и распространяли опровергнутую теорию о том, что якобы Украина, а не РоSSия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

После визита в Украину Джулиани заявил, что собрал очень много полезной информации, чтобы защитить Дональда Трампа от импичмента.

Как известно, Джулиани согласился стать адвокатом Трампа в апреле 2018 года, чтобы помочь ему во время расследования спецпрокурора Мюллера относительно вмешательства РоSSии в выборы президента США.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТОУкраинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО
ВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемыхВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемых
Полковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУПолковника Ноздрачова отстранили от должности в ВСУ
Зеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дняЗеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дня
Во время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предметВо время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предмет
Блок рекламы


Похожие новости
Умер бывший мэр Москвы ЛужковУмер бывший мэр Москвы Лужков
На нормандском саммите предварительно договорились об обмене пленных до 31 декабря, - СМИНа нормандском саммите предварительно договорились об обмене пленных до 31 декабря, - СМИ
Шокин заявил, что его пытались отравитьШокин заявил, что его пытались отравить
Американские СМИ назвали встречи Джулиани в Киеве "сомнительными"Американские СМИ назвали встречи Джулиани в Киеве "сомнительными"
Умер волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, которого избили 29 ноябряУмер волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, которого избили 29 ноября
Джулиани в Киеве встретился с Дубинским и ДеркачемДжулиани в Киеве встретился с Дубинским и Деркачем
Джулиани в Киеве встретлся с Дубинским и ДеркачемДжулиани в Киеве встретлся с Дубинским и Деркачем
В Британии после ДТП умер роSSийский олигархВ Британии после ДТП умер роSSийский олигарх
Луценко дал интервью адвокату Трампа Джулиани для его документального фильмаЛуценко дал интервью адвокату Трампа Джулиани для его документального фильма
Джулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYTДжулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYT
Последние новости
Подгружаем последние новости