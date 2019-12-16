За сутки на Донбассе ранены два украинских военных

За сутки 15 декабря в зоне боевых действий в Луганской и Донецкой областях произошло семь обстрелов, ранены два украинских военных. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - уточнили в министерстве.

Возле Лебединского огонь велся из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, в том числе и из крупнокалиберных пулеметов.

Возле Луганского произошел обстрел из станковых противотанковых гранатометов, два обстрела возле Крымского - из СПГ, РПГ и подствольных гранатометов, в районе Хутора Вильный - из автоматических гранатометов, неподалеку Светлодарска - из СПГ и автоматических гранатометов, неподалеку Зайцевого - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого оружия.

С начала суток 16 декабря и по состоянию на 7 утра противник огневой активности не вел.

Напомним, 14 декабря впервые после саммита "нормандской четверки" был убит украинский военный. В тот же день еще один защитник Украины был ранен.