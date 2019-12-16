В МИДе осудили встречу депутата Бундестага с оккупантами ОРДЛО в Минске

В Министерстве иностранных дел осуждают встречу представителей неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей и депутата немецкого парламента от праворадикальной партии "Альтернатива для Германии", депутата ПАСЕ Ульриха Йоме.

Об этом сообщается на сайте МИДа.

"Решительно осуждаем попытки любых контактов с т.н. республиками на временно оккупированных территориях Украины. Такого рода контакты, пусть и замаскированные под "посредничество", никоим образом не направлены на достижение мира, а наоборот вредны - направлены на легитимизацию преступлений РоSSии против суверенитета и территориальной целостности Украины и международного права в целом", - говорится в сообщении.

В МИДе подчеркивают, что формула установления мира в Украине - это вывод Россией своих войск и восстановления контроля Украины над государственной границей.

"Такая позиция поддерживается и правительством Германии, усилия которого в урегулировании роSSийско-украинского конфликта на Донбассе высоко ценятся в Украине. Любые провокации апологетов агрессивной политики РФ воспринимаются в Украине как соучастие в преступлении", - отмечается в сообщении.

Глава украинской делегации ПАСЕ Лиза Ясько в комментарии LB.ua также отметила, что представители ОРДЛО не представляют официальную позицию Украины и не могут входить в переговоры в "нормандской формате", а в минском процессе они участвуют только в качестве приглашенных сторон.

"Эта инициатива является частной инициативой депутатов от партии "Альтернатива для Германии". Мы в Украине прекрасно знаем политические взгляды представителей этой партии и с сожалением констатируем, что они не выполняют миссию, которую проводит немецкое правительство и внешнеполитическое ведомство по Украине, страны посредника и гарант минских соглашений и переговоров в "нормандском формате". Зато отдельные депутаты играют на стороне страны агрессора - РоSSии, поскольку упомянутые лица не являются уполномоченными представителями ОРДЛО", - заявила Ясько.

Она подчеркнула, что уполномоченными представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей могут быть только лица, избранные на местных выборах в соответствии с минскими соглашениями.

"Украинская сторона никогда не вела и не будет вести переговоры с этими лицами, поскольку считает их теми, кто захватили там власть незаконным путем, и полностью контролируются Россией , а также не имеют никаких законных и реальных полномочий по управлению этими регионами", - добавила Ясько.

Особенно опасной, по ее словам, является попытка проведения таких переговоров под нарративом "встречи от ПАСЕ ".

"Напоминаю, что ОРДЛО не является государством и не входят в ПАСЕ . Депутаты Ульрих Йоме и Армен-Пауль Хампель не представляет ПАСЕ , а являются лишь членами немецкой делегации. Они не имеют полномочий вести переговоры от имени ПАСЕ - организации, которая является одним из гарантов мира и стабильности в Европе, чьими принципами так грубо пренебрегает РоSSия", - сказала глава украинской делегации.

Напомним, 15 декабря в Минске оккупанты ОРДЛО встретились с депутатом Бундестага Йоме. Протест таким встречам выразил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Ранее, 22 ноября, омбудсмен Людмила Денисова во время встречи с послом Германии Анкой Фельдгузен рассказала о поездках немецких депутатов на оккупированные территории Донбасса и Крыма. В частности, она сообщила о визите 16.10.2019 депутата Берлинского Ландтага от партии "Альтернатива от Германии" Гунара Линдемана в ОРДЛО.

Иностранные политики периодически нарушают украинское законодательство и посещают оккупированный Крым или Донбасс. В феврале прошлого года Крым посетили девять немецких депутатов от партии "Альтернатива для Германии". Они представляли региональные парламенты Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии.