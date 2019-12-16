Новый глава Института нацпамяти назвал свои главные задачи

Среди задач - противодействие роSSийской информационной агрессии и признание голодомора Геноцидом.

Новый глава Института нацпамяти назвал свои главные задачи
Фото: prm.ua

Новый глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович назвал три основные задачи, которые считает приоритетными на своем посту. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Прямий".

"Завершение декоммунизации - это первое. Признание Голодомора геноцидом украинского народа в мире - это второе. Усиление гуманитарной составляющей в противодействии роSSийской информационной агрессии - это третье", - отметил Дробович.

При этом он заявил, что завершение процесса декоммунизации начинается с публичного пространства. С демонтажа памятников коммунистической эпохи.

Дробович подчеркнул, что было бы великой победой, если бы Израиль признал Голодомор геноцидом украинского народа. Одна из причин, почему это до сих пор не сделано - Украине нужно больше научных усилий, в частности, материалов мирового уровня, которые бы обосновывали и объясняли, почему события 1932-33 годов - это именно геноцид.

По отношению к противодействию роSSийской информационной агрессии, Дробович заявил, что верит, что у многих людей, которые живут на оккупированных сейчас территориях, есть понимание правды.

Когда Украина назад получит свои территории, первое, что нужно будет сделать - провести общественный диалог и действовать очень деликатно.

"Предлагать свое видение, предлагать истории успеха Украины, не ставить крест, не сразу давать категоричные ярлыки. Надо вступать в беседу и рассказывать: «Нам интересно, мы ценим это, потому что. А почему вы цените это? Расскажите нам». И так должно происходить это привлечение интереса. Но главным условием успеха этой кампании является успех суверенной Украины", - добавил Дробович.

Напомним, Антон Дробович возглавил Институт нацпамяти 4 декабря. Дробович - доцент кафедры культурологии Национального педагогического института имени Драгоманова. Он также является руководителем образовательных программ мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" и экспертом по вопросам культуры и образования Института общественно-экономических исследований.

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