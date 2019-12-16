Турция пригрозила признать геноцид коренных американцев в ответ США

Эдроган пригрозил закрыть авиабазу Инджирлик и радиолокационную базу Куречик.

Турция пригрозила признать геноцид коренных американцев в ответ США
Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил признание геноцида армян сенатом США и пригрозился в ответ признать геноцидом коренных жителей Северной Америки. Кроме того, Эдроган пригрозил закрыть авиабазу Инджирлик, на которой размещены ядерные боеголовки США. Об этом сообщает Reuters.

"Если нам необходимо сделать такой шаг, конечно, у нас есть полномочия ... Если это необходимо, вместе с нашими делегациями мы закроем Инджирлик", - сказал Эрдоган.

Кроме того, в ответ на угрозы санкций США при необходимости Турция может закрыть радиолокационную базу Куречик. "Если они угрожают нам выполнением этих санкций, мы, конечно же, ответим", - отметил Эдроган.

Напомним,12 декабря, американские сенаторы единогласно приняли резолюцию, осуждающую убийство порядка 1,5 миллиона армян в 1915-1923 годах. Конгресс США долгое время медлил с признанием резни армян геноцидом из-за опасений ухудшения отношений с союзником по НАТО. Однако в последнее время на ситуацию, кроме военной операции Анкары в Сирии, повлияло также решение Турции купить роSSийские ЗРК С-400 вопреки позиции США.

Турция не признает термин "геноцид", который используется для характеристики событий начала прошлого века в Османской империи. Согласно официальной позиции Анкары, жертвы при перемещении армян были непреднамеренными.

В 2010 году президент США Барак Обама подписал резолюцию в которой власти принесли официальные извинения перед коренными жителями Северной Америки за непродуманную политику в их отношении, грабежи и нарушения соглашений с ними. В то же время, в резолюции отмечалось, что она не может стать основанием для предъявления правительству США каких-либо судебных претензий со стороны индейцев.

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