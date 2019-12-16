Турция пригрозила признать геноцид коренных американцев в ответ США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил признание геноцида армян сенатом США и пригрозился в ответ признать геноцидом коренных жителей Северной Америки. Кроме того, Эдроган пригрозил закрыть авиабазу Инджирлик, на которой размещены ядерные боеголовки США . Об этом сообщает Reuters.

"Если нам необходимо сделать такой шаг, конечно, у нас есть полномочия ... Если это необходимо, вместе с нашими делегациями мы закроем Инджирлик", - сказал Эрдоган.

Кроме того, в ответ на угрозы санкций США при необходимости Турция может закрыть радиолокационную базу Куречик. "Если они угрожают нам выполнением этих санкций, мы, конечно же, ответим", - отметил Эдроган.

Напомним,12 декабря, американские сенаторы единогласно приняли резолюцию, осуждающую убийство порядка 1,5 миллиона армян в 1915-1923 годах. Конгресс США долгое время медлил с признанием резни армян геноцидом из-за опасений ухудшения отношений с союзником по НАТО. Однако в последнее время на ситуацию, кроме военной операции Анкары в Сирии, повлияло также решение Турции купить роSSийские ЗРК С-400 вопреки позиции США .

Турция не признает термин "геноцид", который используется для характеристики событий начала прошлого века в Османской империи. Согласно официальной позиции Анкары, жертвы при перемещении армян были непреднамеренными.