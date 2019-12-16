?Корниенко: изменение Конституции в части децентрализации может затянуться до осени

"Не есть целью срочно все это принять, чтобы провести досрочные выборы".

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что изменения в Конституцию в части децентрализации не привязаны к местным выборам. Если парламент не успеет - выборы состоятся по нынешней редакции.

Об этом он сказал на брифинге в парламенте.

"Я думаю, что в четверг мы вряд ли сможем направить, потому что текст появился только сегодня. Завтра мы внесем в повестку дня сессии и, думаю, проголосуем сокращение сроков подготовки к "нулевому" чтению, чтобы в пятницу попробовать направить в Конституционный Суд", - сказал Корниенко.

Депутат надеется, что вывод КС будет получен еще до конца этой сессии. Она заканчивается в январе.

"Но это не обязательная программа. Если он будет на следующей сессии, внесение изменений в Конституции растянется до осенней, четвертой сессии. Не есть целью срочно все это принять, чтобы провести досрочные местные выборы, как сейчас спекулируется. Выборы по нынешней Конституции - в октябре и, скорее всего, так и состоятся", - сказал он.

"Никаких особых статусов, включая Донбасс, нет в этом законопроекте 2598. Два региона имеют особенность - АР Крым и Киев как столица Украины", - подчеркнул Корниенко.

Напомним, помощник президента Украины Андрей Ермак в начале декабря заявил, что команда Зеленского хочет провести выборы на оккупированной территории Донбасса осенью, когда в Украине будут проходить очередные местные выборы.

В апреле на следующей встрече лидеров "нормандской четверки" будут обсуждать эту возможность.