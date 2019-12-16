В Минске оккупанты ОРДЛО встретились с депутатом Бундестага

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим выразил протест таким встречам.

В Минске оккупанты ОРДЛО встретились с депутатом Бундестага
Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим
Фото: radiosvoboda

15 декабря в Минске состоялась встреча представителей неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей и депутата немецкого парламента от праворадикальной партии "Альтернатива для Германии", депутата ПАСЕ Ульриха Йоме. Об этом сообщило "Радио.Свобода" со ссылкой на белорусское информагентство.

"Мы провели первую неформальную беседу здесь, в Минске. Я об этом разговоре проинформировал посла Украины. Мы, представители партии "Альтернатива для Германии", хотели бы выступить честными посредниками и будем информировать и немецкие, и украинские ведомства о том, что произошло и о планируемых разговорах", - заявил Йоме.

Немецкий депутат надеется, что "в ближайшие месяцы благодаря таким встречам сможем сделать значительные шаги в направлении мира" на Донбассе. Он намерен вести переговоры якобы и с украинской стороной, поскольку перемирие предполагает наличие двух сторон.

Немецкий депутат объяснил, что в Совете Европы он выдвинул инициативу налаживания переговоров между террористами "ДНР" и "ЛНР" и представителями Украины, а также дать возможность Донецку и Луганску выложить свою позицию в Совете Европы.

Йоме также заявил, что в переговорах по урегулированию мира на Донбассе между Германией, Францией, Россией и Украиной "отсутствует очень важный участник - отдельные районы Донецкой и Луганской областей", а инициатива по их привлечению к переговорам обсуждалась внутри фракции "Альтернатива для Германии".

Сайты боевиков пишут, что в этой встрече учувствовали их три представителя. Представитель террористов «ЛНР» на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Владислав Дейнего высказался за прямой диалог между ОРДЛО и Киевом "на основе объективного подхода, всех обстоятельств и при посредничестве стран – гарантов «нормандского процесса".

В комментарии "Радио.Свобода" посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил, что его и посольство об этой встрече никто не информировал. Он предположил, что депутаты Бундестага свободны в своем поведении и не исключено, что Йоме перед выездом мог сообщить Посольство Украины в Берлине, но не в Минске.

"Но если бы нас проинформировали, и я бы общался с этим депутатом, то я бы выступил с протестом: мы против таких встреч, которые в определенной степени легимитизуют незаконные вооруженные формирования, которыми являются так называемые "ЛНР" и "ДНР". Все переговоры должны проходить в рамках Трехсторонней контактной группы, следующее заседание которой запланировано на 18 декабря. Сейчас мы выясняем обстоятельства встречи через МИД, и я хочу пообщаться с послом Германии в Беларуси", - заявил Игорь Кизим.

Напомним, 22 ноября 2019 года Омбудсмен Людмила Денисова во время встречи с послом Германии Анкой Фельдгузен рассказала о поездках немецких депутатов на временно оккупированные территории Донбасса и Крыма. В частности, она сообщила о визите 16.10.2019 депутата Берлинского Ландтага от партии «Альтернатива от Германии» Гунара Линдемана в ОРДЛО.

Иностранные политики периодически нарушают украинское законодательство и посещают оккупированный полуостров или Донбасс. В феврале прошлого года Крым посетили девять немецких депутатов от партии "Альтернатива для Германии". Они представляли региональные парламенты Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии.

2015 году немецкие депутаты Вольфганг Герке и Андрей Гунько также посещали оккупированный Донбасс.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТОУкраинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО
ВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемыхВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемых
Зеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дняЗеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дня
Во время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предметВо время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предмет
Рожкова начала получать СМС с угрозамиРожкова начала получать СМС с угрозами
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты имитировали воздушный бой над КрымомОккупанты имитировали воздушный бой над Крымом
Аваков подтвердил возможность патрулей с представителями ОРДЛОАваков подтвердил возможность патрулей с представителями ОРДЛО
Параметры обмена удерживаемых лиц будет обсуждать ТКГ в МинскеПараметры обмена удерживаемых лиц будет обсуждать ТКГ в Минске
РФ заявила, что выдала 120 тысяч паспортов жителям ОРДЛОРФ заявила, что выдала 120 тысяч паспортов жителям ОРДЛО
В Минске протестуют против интеграции с РоSSиейВ Минске протестуют против интеграции с РоSSией
Зеленский подтвердил желание провести местные выборы одновременно по всей территории Украины, включая ОРДЛОЗеленский подтвердил желание провести местные выборы одновременно по всей территории Украины, включая ОРДЛО
Зеленский назвал условия для амнистии в ОРДЛОЗеленский назвал условия для амнистии в ОРДЛО
Зеленский озвучил идею "муниципальной стражи" из НГУ, ОБСЕ и представителей ОРДЛОЗеленский озвучил идею "муниципальной стражи" из НГУ, ОБСЕ и представителей ОРДЛО
Оккупанты устроили мощный обстрел на Донбассе, зафиксированы 23 взрываОккупанты устроили мощный обстрел на Донбассе, зафиксированы 23 взрыва
Помощник Зеленского пригрозил построить "стену" с ОРДЛОПомощник Зеленского пригрозил построить "стену" с ОРДЛО
Последние новости
Подгружаем последние новости