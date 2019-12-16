В Минске оккупанты ОРДЛО встретились с депутатом Бундестага

15 декабря в Минске состоялась встреча представителей неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей и депутата немецкого парламента от праворадикальной партии "Альтернатива для Германии", депутата ПАСЕ Ульриха Йоме. Об этом сообщило "Радио.Свобода" со ссылкой на белорусское информагентство.

"Мы провели первую неформальную беседу здесь, в Минске. Я об этом разговоре проинформировал посла Украины. Мы, представители партии "Альтернатива для Германии", хотели бы выступить честными посредниками и будем информировать и немецкие, и украинские ведомства о том, что произошло и о планируемых разговорах", - заявил Йоме.

Немецкий депутат надеется, что "в ближайшие месяцы благодаря таким встречам сможем сделать значительные шаги в направлении мира" на Донбассе. Он намерен вести переговоры якобы и с украинской стороной, поскольку перемирие предполагает наличие двух сторон.

Немецкий депутат объяснил, что в Совете Европы он выдвинул инициативу налаживания переговоров между террористами "ДНР" и "ЛНР" и представителями Украины, а также дать возможность Донецку и Луганску выложить свою позицию в Совете Европы.

Йоме также заявил, что в переговорах по урегулированию мира на Донбассе между Германией, Францией, Россией и Украиной "отсутствует очень важный участник - отдельные районы Донецкой и Луганской областей", а инициатива по их привлечению к переговорам обсуждалась внутри фракции "Альтернатива для Германии".

Сайты боевиков пишут, что в этой встрече учувствовали их три представителя. Представитель террористов «ЛНР» на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Владислав Дейнего высказался за прямой диалог между ОРДЛО и Киевом "на основе объективного подхода, всех обстоятельств и при посредничестве стран – гарантов «нормандского процесса".

В комментарии "Радио.Свобода" посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил, что его и посольство об этой встрече никто не информировал. Он предположил, что депутаты Бундестага свободны в своем поведении и не исключено, что Йоме перед выездом мог сообщить Посольство Украины в Берлине, но не в Минске.

"Но если бы нас проинформировали, и я бы общался с этим депутатом, то я бы выступил с протестом: мы против таких встреч, которые в определенной степени легимитизуют незаконные вооруженные формирования, которыми являются так называемые "ЛНР" и "ДНР". Все переговоры должны проходить в рамках Трехсторонней контактной группы, следующее заседание которой запланировано на 18 декабря. Сейчас мы выясняем обстоятельства встречи через МИД , и я хочу пообщаться с послом Германии в Беларуси", - заявил Игорь Кизим.

Напомним, 22 ноября 2019 года Омбудсмен Людмила Денисова во время встречи с послом Германии Анкой Фельдгузен рассказала о поездках немецких депутатов на временно оккупированные территории Донбасса и Крыма. В частности, она сообщила о визите 16.10.2019 депутата Берлинского Ландтага от партии «Альтернатива от Германии» Гунара Линдемана в ОРДЛО.

Иностранные политики периодически нарушают украинское законодательство и посещают оккупированный полуостров или Донбасс. В феврале прошлого года Крым посетили девять немецких депутатов от партии "Альтернатива для Германии". Они представляли региональные парламенты Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии.

2015 году немецкие депутаты Вольфганг Герке и Андрей Гунько также посещали оккупированный Донбасс.