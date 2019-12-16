Милованов анонсировал презентацию карты инфраструктурных инвестпроектов

Кабмин представит ее в ближайшее время.

Милованов анонсировал презентацию карты инфраструктурных инвестпроектов
Тимофей Милованов
Фото: latifundist.com

В ближайшее время правительство представит карту инфраструктурных инвестиционных проектов. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает "Интерфакс-Украина".

"Впервые в Украине мы создали карту всех инфраструктурных проектов и Кабмин представит ее на днях", - сказал Милованов на конференции, посвященной государственно-частному партнерству.

Он подчеркнул, что правительство намерено максимально содействовать развитию государственно-частному партнерству.

Напомним, в июле этого года Минрегион согласовал выделение 400 млн гривен на 10 киевских инфраструктурных проектов.

В частности, выделенные средства должны напрвить на реконструкцию школы № 42 (ул. Хорольская,19), термомодернизацию специализированной школы №200 с углубленным изучением английского и французского языков (ул. Семашко, 9), а также реставрацию Киевской детской школы искусств №2 им. Вериковского.

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