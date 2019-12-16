Конкурсная комиссия выбрала прокурора Новикова главой НАПК (обновлено)

Кроме него, на эту должность в финальном отборе претендовали еще семь человек.

Конкурсная комиссия выбрала прокурора Новикова главой НАПК (обновлено)
Фото: liga.net

Главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции конкурсной комиссией по отбору на эту должность избран прокурор Департамента надзора за соблюдением законов ГПУ Александр Новиков. Об этом на заседании комиссии сообщил сопредседатель ведомства, бывший эксперт Совета Европы по антикоррупционным вопросам Тильман Хоппе, пишут "Українські новини".

"Такое решение членов комиссии означает, что этот кандидат имеет лучший профессиональный опыт, знания и качества для должности главы НАПК среди всех претендентов, а также отвечает критериям компетентности и добропорядочности. Сейчас комиссия должна внести представление Кабмину о назначении кандидата на должность. Далее - дело за Кабмином", - пояснил юридический советник Transparency International Александр Калитенко, говорится на сайте TI.

Фото: ti-ukraine.org

В финальном отборе участвовали, кроме него, еще семь кандидатур. Это - председатель правления ОО "Харьковский антикоррупционный центр" Дмитрий Булах; директор Харьковского теруправления НАБУ Юрий Кравченко; руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук; антикоррупционный эксперт Программы содействия общественной активности "Долучайся!" (USAID/ENGAGE) Иван Пресняков; профессор кафедры уголовного и уголовного-процессуального права НаУКМА Николай Хавронюк; руководитель Третьего отдела детективов НАБУ Александр Цывинский и замруководителя Управления внутреннего контроля НАБУ Николай Юпатин.

Во время собеседования Новиков заявлял, что эта должность ему нужна, чтобы доказать, что антикоррупционные институции могут действовать, говорится на сайте Transparency International.

Напомним, Комиссия по отбору кандидатов на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции получила 32 заявки на должность. 22 претендента имеют юридическое образование, девять – научную степень.

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