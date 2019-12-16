Украина опустилась в рейтинге самых могущественных государств

Список стран был опубликован в американском журнал U.S. News&Report.

Украина опустилась в рейтинге самых могущественных государств
Фото: Макс Требухов

Украина заняла 39 строчку в рейтинге наиболее могущественных стран по итогам уходящего года по версии американского журнала U. S. News & World Report. Список был сформирован совместно с компанией BAV Group, маркетинговой коммуникационной компанией VMLY&R и Wharton School университета Пенсильвании.

Среди факторов, которые учитывались при выборе стран: экономическое и политическое влияние, членство в международных альянсах, военная мощь и мировое лидерство.

На первом месте аналитики разместили США, на втором - РоSSию, на третьем- Китай. Далее в топ-5 вошли Германия и Великобритания. Всего в рейтинге 80 позиций.

"Украина, страна, история которой переживала длительные периоды оккупации со стороны других стран, сегодня борется между войной и миром, а также между коррупцией и реформами. Государство граничит на юге с Черным и Азовским морями и с несколькими восточноевропейскими государствами, включая РоSSию. Украина провозгласила независимость от бывшего Советского Союза в 1991 году. Ее президент избирается голосованием. Премьер-министр является главой центрального правительства, которое разделено на исполнительную, законодательную и судебную ветви", - говорится в профиле Украины.

Отмечается, что в прошлом году Украина заняла 33 позицию из 80 в этом рейтинге.

Фото: usnews.com

Также в профиле Украины указано ВВП $112.2 миллиардов, население - 44, 8 миллиона, а ВВП на душу населения - $8,754.

Напомним, Украина заняла 85-е место среди 141 стран в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF) за 2019 год.



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