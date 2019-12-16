Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС

Новый немецкий миграционный закон вступит в силу с 1 марта 2020 года.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала квалифицированных специалистов из стран, которые не входят в Европейскй союз, приезжать на работу в ФРГ.

Об этом она заявила в видеообращении.

"Бизнес не может быть успешным без достаточного количества квалифицированных работников. Мы знаем, что многие сектора и предприятия отчаянно ищут специалистов", - сказала канцлер.

"Поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы было достаточно квалифицированных работников. Иначе компаниям придется перемещаться - и мы, конечно, этого не хотим", - добавила она.

Поэтому сейчас стратегия немецкого правительства по привлечению квалифицированных специалистов ориентирована как на использование внутреннего потенциала путем "хорошей подготовки как можно большего количества людей" и привлечения квалифицированных работников из ЕС, так и на людей из-за пределов Евросоюза, сказала канцлер.

"Это означает найти в мире людей, которые готовы приехать к нам, в Германию", - подчеркнула Меркель.

Основанием для привлечения иностранных специалистов стал новый немецкий миграционный закон, который вступит в силу с 1 марта 2020 года. Депутаты Бундестага приняли его 7 июня 2019 года.

Как передает DW, закон предусматривает упрощение трудоустройства работников-иностранцев во всех без исключения сферах, а не только в тех, где не хватает квалифицированной рабочей силы.

Также теряет силу действующая норма, по которой перед трудоустройством иностранца из-за пределов ЕС работодатель должен был проверить, не претендуют ли на это рабочее место граждане ФРГ или стран-членов ЕС.

Кроме того, тем иностранцам из-за пределов ЕС, которые владеют немецким языком и имеют соответствующую квалификацию, позволят прибыть в ФРГ с целью поиска работы и находиться здесь в статусе соискателя до шести месяцев.

Впрочем, такие иностранцы при поиске рабочего места не смогут получать социальные выплаты.

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