Дубилет отказался от государственной охраны в пользу частной

Министр надеется, что охрана будут временной мерой.

Дубилет отказался от государственной охраны в пользу частной
Фото: Макс Левин

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет отказался от государственной охраны, вместо этого воспользовался услугами частных охранников.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

"Я когда обратился за государственной охраной, оказалось, что там не просто тебе дают одного или двух человек, там какой-то взвод на меня планировали выделить. Мне стало как-то неловко от того, что государство будет тратить на меня такие ресурсы. Поэтому я решил за свой счет нанять двух людей. Сейчас со мной ходит два частных охранника", – цитирует Дубилета Интерфакс-Украина.

В то же время, министр надеется, что охрана будут временной мерой.

Как сообщалось, в начале ноября Дубилет обратился в Управление государственной охраны с просьбой предоставить ему охрану.

Он отметил, что такая необходимость связана, что вокруг него "образовалось две зоны напряжения". В частности, одна из них связана с борьбой с теневым алкоголем, которая должна показать результат в виде дополнительных поступлений в бюджет в 5-10 млрд грн в год. Вторая связана с тем, что он один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности.

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