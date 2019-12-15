Порошенко назвал получение Томоса главным событием своей жизни

Становление Православной Церкви Украины - это событие, о котором поколения украинский мечтали и молились на протяжении веков. Об этом пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко сказал во время выступления после литургии в Михайловском Златоверхом соборе по случаю годовщины объединительного собора Православной Церкви Украины.

Порошенко отметил, что объединительный собор трех ветвей украинского православия, который состоялся ровно год назад, и получение Томоса об автокефалии стали главным событием его жизни.

«Когда год назад мы услышали эту новость, то вся площадь плакала от счастья. Запомните эти эмоции. И во время собора в Софии, где я имел высокую честь присутствовать, мне казалось, что там Пресвятая Богородица и Святой Дух вместе с нами», - поделился воспоминаниями Порошенко.

По его словам, ПЦУ находится в начале большого пути. А препятствия для становления единой Православной церкви в Украине совершаются и как внутри государства, так и вне государства.

«Внутри страны есть препятствия. Власть не может обеспечить выполнение принятого закона о том, что другие церкви должны переименоваться. Те прихожане, которые добровольно переходят в ПЦУ, подвергаются преследованиям и нуждаются в нашей защите. И за рубежом оказывают сопротивление. Только что обнародовано, что бывший министр обороны Греции делал все для того, чтобы Элладская церковь не признала ПЦУ. И Кремль считает это государственной задачей - разрушать нашу церковь. Ничего у них не получится», - отметил Петр Порошенко.

«Церковь мы воспринимаем как духовный фундамент государственности Украины. Без нашей церкви не может быть нашего государства. И в 2020-м году еще несколько церквей признают ПЦУ. И РПЦ, которая этому препятствует, окажется в изоляции», - отметил Петр Порошенко.

Петр Порошенко поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея, украинских иерархов и всех неравнодушных украинцев.

«Наша украинская церковь состоялась и будет крепнуть. И государство наше состоялась - и будет крепнуть», - убежден Порошенко.

Предстоятель Православной церкви Украины Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поблагодарил Петра Порошенко за его усилия в объединении украинского православия и получении Томоса об автокефалии.

"Вы сделали очень много. Ваши дипломатические способности, ваша вера и надежда на Бога также сделали великое чудо. Потому что каждый из нас внес ту лепту, которая стала в общем определяющей делом в жизни на только украинской церкви, но и украинского государства. Поэтому ваше имя навсегда вписано в Томос как того, кто работал для того, чтобы церковь была объединена и получила Томос», - отметил Митрополит Епифаний.

Епископ Константинопольской церкви Митрополит Галльский Эммануил в своей речи также отметил роль пятого Президента Украины Петра Порошенко в создании единой поместной Православной церкви Украины. «Здесь с нами достопочтенный господин Петр Порошенко, который как никто другой приложил усилия для создания украинской церкви. Но сделал это не для того, чтобы сделать церковь для себя самого. Он помог ради того чтобы существовала в Украине единственная церковь которая не боялась служить в интересах людей без внешнего вмешательства », - подчеркнул владыка Эммануил.