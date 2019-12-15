В Кремле назвали условие продолжения транзита газа через Украину

Транзит газа должен быть целесообразен для "Газпрома".

Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для "Газпрома".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают росСМИ.

"Эта тема затрагивалась, эта тема обсуждалась в составе делегаций (РФ и Украины на "нормандском саммите" в Париже, - ред.). Были руководители соответствующих компаний. От нас был господин Миллер (глава "Газпрома" Алексей Миллер, - ред.). Тема весьма детально, с цифрами обсуждалась. Мы не можем с вами сейчас обсуждать детали", - сказал Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Он подчеркнул, что переговоры продолжаются.

"Остаются ли трудности? Да, остаются. Их еще предстоит преодолеть нашим переговорщикам. Ряд позиций, решения Стокгольмском арбитраже по-прежнему остаются неприемлемыми для роSSийской стороны, и об этом говорил наш президент", - отметил Песков.

По его словам, с самого начала Владимир Путин говорил, что даже в условиях диверсификации путей поставок энергоресурсов потребителям Европы "роSSийская сторона готова продолжать дальше транзитировать газ через территорию Украины". "Но, конечно, это возможно только при условии сохранения условий экономической и коммерческой целесообразности для нашего поставщика, то есть "Газпрома", - сказал Песков, предложив не забегать вперед.

Напомним, 10 декабря в рамках саммита "нормандской четверки" Украина и РоSSия провели газовые переговоры на высшем уровне. По итогам встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил о достигнутом прогрессе. По его словам, новый транзитный договор, скорее всего, не будет десятилетним, как хотела Украина, но и не однолетним, как предлагала РоSSия.