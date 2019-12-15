Спикер роSSийского президента Дмитрий Песков заявил, что изменение Минских соглашений возможно только в случае совместной работы Киева с "ДНР" и "ЛНР". Об этом он сказал в интервью в программе "Большая игра" на Первом канале, передает РБК.

"Это возможно. Кто может работать над "Минском-3"? Две стороны. Поэтому если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с экспертами "ДНР" и "ЛНР", то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, возможно ли подготовить документы под условным названием "Минск-3", о чем ранее говорили в команде президента Зеленского.

Напомним, Зеленский хочет изменить Минские соглашения в части контроля над границей, поскольку "передача украинской государственной границы после выборов - это не наша позиция".

Президент РоSSии Владимир Путин заявил, что изменение одного пункта может потянуть за собой изменение и других. В связи с этим он исключил возможность изменения Минских соглашений.