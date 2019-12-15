В Украине начался второй этап пробной переписи населения

К населению отправились переписчики.

В Украине начался второй этап пробной переписи населения
Фото: naviny.by

В Украине в субботу начался второй этап пробной переписи населения, которую проводят в двух районах Киевской области. Об этом информирует Государственная служба статистики.

Второй этап пробной переписи будет проходить с 14 по 23 декабря в Оболонском районе Киева и Песковской ОТГ.

“В течение данного периода жители этих районов могут предоставить информацию переписчику, который придет по адресу, или же самостоятельно посетить отделение переписи”, - говорится в сообщении.

В Госстате отметили, что персональные данные граждан, полученные в ходе переписи, не будут разглашаться, а будут использоваться только в статистических целях.

Напомним, 1 декабря в двух районах Киевской области стартовала пробная электронная перепись населения. Это подготовительный этап к проведению всеукраинской переписи в 2020 году. Опрос в онлайн-режиме продолжался в течение 10 дней.

Ранее в Кабмине придумали алгоритм для электронной переписи населения. За основу возьмут данные мобильных операторов.

Директор Института демографии Элла Либанова считает, что такую перепись может не признать международное сообщество.

Первая и пока последняя перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев "переписывали" еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживало 51,7 млн. человек.

Правительство планировало Всеукраинскую перепись населения на 2011 год. Впоследствии она была перенесена сначала на 2012, потом на 2013, затем на 2014, после чего на 2016-й год. В декабре 2015 года правительство в пятый раз перенесло перепись населения - на 2020 год.

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