Украина депортировала оппозиционного азербайджанского блогера

Официальная причина - нарушение украинского миграционного законодательства.

Украина депортировала оппозиционного азербайджанского блогера
Эльвин Исаев
Фото: скриншот из видео

Украина депортировали в Азербайджан оппозиционного блогера Эльвина Исаева накануне визита в страну президента Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте Государственной миграционной службы Азербайджана.

Отмечается, что Исаева депортировали за нарушение миграционного законодательства Украины еще 12 декабря.

После приезда в Азербайджан Исаева сразу арестовали. 14 декабря его поместили в следственный изолятор.

Исаев приехал в Киев в конце сентября 2019 года из РоSSии, где проживал длительное время. В августе 2019 года роSSийская полиция задержала Исаева, после судебных разбирательств его роSSийский паспорт признали "незаконно выданным" и изъяли. Самого же блогера отправили в центр временного содержания иностранцев для дальнейшей экстрадиции в Азербайджан.

11 сентября Исаев был освобожден благодаря экстренному вмешательству ЕСПЧ, который запретил его выдачу Азербайджану. После этого он уехал в Украину.

Исаев критиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева, называл его диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане.

Зеленский планирует посетить Баку с официальным визитом 16-17 декабря. Первоначально планировался визит Зеленского также в Армению и Грузию, но из-за протестов в Тбилиси поездку решили сократить и ограничить только Азербайджаном.

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